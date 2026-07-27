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Ο ίδιος δήλωσε πως οι συντελεστές αφέθηκαν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους στη διαχείριση απαιτητικών και συχνά άβολων προσωπικών σκηνών.

Ο Χιούαν τόνισε ότι οι πρακτικές της τηλεοπτικής βιομηχανίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ενισχύοντας σήμερα την προστασία των ηθοποιών κατά τα γυρίσματα.

Η παρουσία επαγγελματιών συντονιστών στις νεότερες παραγωγές συμβάλλει πλέον στην καλύτερη επικοινωνία και στη διασφάλιση των ορίων των συμμετεχόντων.

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Ο Σαμ Χιούαν μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του από τα γυρίσματα των ερωτικών σκηνών στα πρώτα χρόνια της επιτυχημένης σειράς Outlander, αποκαλύπτοντας ότι οι συνθήκες τότε διέφεραν σημαντικά από τα σημερινά πρότυπα της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός, περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Τζέιμι Φρέιζερ στη δημοφιλη σειρά, μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης επί σκηνής με τον επίσης Σκωτσέζο Άλαν Κάμινγκ στο Θέατρο Φεστιβάλ Πίτλοχρι.

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Συζητώντας το μεταβαλλόμενο τοπίο της τηλεοπτικής βιομηχανίας, ο Χιούαν παραδέχτηκε ότι τα γυρίσματα προσωπικών σκηνών ήταν συχνά δύσκολα και ότι οι ηθοποιοί είχαν λιγότερες προστασίες όταν ξεκίνησε το Outlander το 2014.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός εξήγησε ότι, στις πρώτες σεζόν της σειράς, οι σκηνές οικειότητας γυρίζονταν χωρίς τη στήριξη που παρέχουν σήμερα οι συντονιστές οικειότητας (intimacy coordinators), οι οποίοι πλέον αποτελούν βασικό κομμάτι πολλών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

Ο Χιούαν έχει αναφέρει ότι η παρουσία τέτοιων επαγγελματιών συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ηθοποιών, στην προστασία των προσωπικών τους ορίων και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια απαιτητικών σκηνών.

Παρά τις προκλήσεις, ο ηθοποιός τόνισε ότι υπήρχε πάντοτε επαγγελματισμός στα γυρίσματα και ότι οι ερωτικές σκηνές εξυπηρετούσαν την εξέλιξη της ιστορίας και των χαρακτήρων, ενώ σημείωσε πως οι πρακτικές στον χώρο έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Εξήγησε ότι οι γυμνές σκηνές ήταν «πάντα μια διαπραγμάτευση» με την ομάδα παραγωγής της σειράς, αλλά είπε ότι η διαδικασία δεν ήταν πάντα άνετη για τους εμπλεκόμενους. Ερωτηθείς από τον Κάμινγκ αν η σειρά είχε συντονιστές οικειότητας κατά τα πρώτα χρόνια της, ο Χιούγκαν είπε ότι οι ηθοποιοί αφέθηκαν σε μεγάλο βαθμό να διαχειριστούν οι ίδιοι τις δύσκολες καταστάσεις.

Outlander actors ‘perhaps forced’ to do nude scenes, Sam Heughan says https://t.co/oWoE8Z7BBG Advertisement July 27, 2026

«Αφεθήκαμε στην τύχη μας. Μάλιστα, τολμώ να πω, ίσως μάλιστα μας ανάγκασαν να κάνουμε γυμνές σκηνές όταν δεν ήμασταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με αυτό. Ήταν πάντα μια διαπραγμάτευση, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη».

Ο 46χρονος συνέχισε εξηγώντας ότι η βιομηχανία έχει αλλάξει σημαντικά από τις πρώτες μέρες του Outlander, με μεγαλύτερες δικλείδες ασφαλείας να έχουν εισαχθεί τώρα για την υποστήριξη των ηθοποιών κατά τη διάρκεια προσωπικών σκηνών.

Ο ηθοποιός είπε ότι προσλήφθηκε ένας συντονιστής οικειότητας κατά τα τελευταία χρόνια της σειράς, περιγράφοντας τον ρόλο ως «μεγάλη προστασία» για τους ηθοποιούς.

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Ο Κάμινγκ είπε στο κοινό ότι τα προηγούμενα χρόνια «κάποια όρια έχουν ξεπεραστεί» όσον αφορά τις προσωπικές σκηνές, αναλογιζόμενος πώς έχουν μετατοπιστεί οι προσδοκίες και τα όρια στον κόσμο της υποκριτικής.