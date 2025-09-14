Η γέννηση ενός νέου νησιού συνήθως απαιτεί αιώνες ή και χιλιετίες τεκτονικής δραστηριότητας. Στην Αλάσκα, όμως, ένα νέο νησί εμφανίστηκε μέσα σε μόλις τέσσερις δεκαετίες. Η περιοχή των πέντε τετραγωνικών χιλιομέτρων, γνωστή ως Prow Knob, ήταν κάποτε πλήρως περικυκλωμένη από τον παγετώνα Alsek.

Ωστόσο, πρόσφατες παρατηρήσεις της NASA έδειξαν ότι πλέον το μικρό βουνό περιβάλλεται από νερό, αποκομμένο από την ηπειρωτική χώρα. Μια εικόνα από τον δορυφόρο Landsat 8 τον Αύγουστο δείχνει ότι το Prow Knob έχει χάσει κάθε επαφή με τον παγετώνα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, η μετατροπή του σε νησί συνέβη πιθανότατα μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου.

Η NASA αποδίδει την αλλαγή αυτή στην ταχεία θέρμανση του πλανήτη, που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή. Η Λίντσει Ντόρμαν, επιστημονική συγγραφέας στο Παρατηρητήριο, εξήγησε: «Κατά μήκος της παράκτιας πεδιάδας της νοτιοανατολικής Αλάσκας, το νερό αντικαθιστά με ταχείς ρυθμούς τον πάγο».

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο παγετώνας Alsek εκτεινόταν περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικότερα του Prow Knob. Οι πρώτες καταγεγραμμένες παρατηρήσεις το 1894 έδειχναν ότι η περιοχή που σήμερα καταλαμβάνει η λίμνη Alsek καλυπτόταν πλήρως από πάγο. Στις αναφορές του 1907, το Prow Knob περιγραφόταν ως «nunatak», δηλαδή ένας βραχώδης σχηματισμός περικυκλωμένος από ρέοντα πάγο, με ύψος έως και 50 μέτρα.

Ακόμα και τη δεκαετία του 1960, οι αεροφωτογραφίες έδειχναν ότι το Prow Knob ήταν πλήρως περιβαλλόμενο από πάγο. Όμως, καθώς οι αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου θερμαίνουν το κλίμα, ο παγετώνας άρχισε να αποδυναμώνεται. Όπως σημειώνει η Ντόρμαν, «οι παγετώνες στην περιοχή λεπταίνουν και υποχωρούν, ενώ μπροστά τους σχηματίζονται προπαγετωνικές λίμνες τήξης».

Το 1984, ο δορυφόρος Landsat 5 κατέγραψε ότι το δυτικότερο άκρο του παγετώνα είχε μετατραπεί σε όχθη λίμνης. Στις επόμενες δεκαετίες, η υποχώρηση συνεχίστηκε, αποκαλύπτοντας μεγαλύτερο τμήμα του βουνού. Τη δεκαετία του 1990, ο βόρειος βραχίονας του παγετώνα αποσπάστηκε από ένα μικρό νησί στο κέντρο της λίμνης, καθιστώντας τον παγετώνα ευάλωτο σε παγετωνικό «καλβινγκ» (calving), διαδικασία κατά την οποία το μπροστινό άκρο σπάει σε παγόβουνα και επιταχύνει την υποχώρηση. Τελικά, δύο παραπόταμοι του παγετώνα στα βόρεια και τα νότια υποχώρησαν τόσο ώστε να σταματήσει η τροφοδοσία νέου πάγου.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, η υποχώρηση του παγετώνα επιταχύνθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα το Prow Knob να περιβάλλεται πλέον πλήρως από νερό. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε όχι μόνο ένα νέο νησί, αλλά είχε και σημαντική επίδραση στη λίμνη Alsek, η οποία από το 1984 αυξήθηκε από 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 75 τετ.χλμ. Σε συνδυασμό με τις γειτονικές λίμνες Harlequin και Grand Plateau, η συνολική επιφάνεια των τριών υδάτινων σωμάτων έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μόλις 40 χρόνια.