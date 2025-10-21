Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Για αρκετές ώρες χθες Δευτέρα (20/10), η AWS (Amazon Web Services) – η μεγαλύτερη πλατφόρμα cloud στον κόσμο – “έπεσε” με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα συνδεσιμότητας σε όλο τον κόσμο.

Advertisement

Advertisement

Μερικές από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες, εφαρμογές και πλατφόρμες, μεταξύ άλλων Fortnite, Snapchat, Venmo, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Alexa, Lyft, Starbucks, TMobile, Verizon και Bank of Scotland, δεν λειτουργούσαν “στερώντας” από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάποιες από τις βασικές καθημερινές τους συνήθειες.

Προβλήματα στο Διαδίκτυο: Γιατί συμβαίνουν όλο και συχνότερα

Η αιτία που προκάλεσε το χθεσινό πρόβλημα παραμένει άγνωστη αλλά το περιστατικό δεν είναι το πρώτο.

Παρά το γεγονός ότι η AWS και οι ανταγωνιστές της είναι γενικά αξιόπιστοι, το Ίντερνετ είναι ένα δαιδαλώδες δίκτυο υπηρεσιών που συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και πολύ εύκολα αλληλοεπηρεάζονται.

Το χθεσινό περιστατικό μας υπενθυμίζει πως ο σύγχρονος άνθρωπος παρουσιάζεται τόσο εξαρτημένος από online υπηρεσίες που όταν το Ίντερνετ δεν είναι διαθέσιμο, ακόμα και για λίγο, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η καθημερινότητά του.

Στο παρελθόν, προβλήματα τέτοιας κλίμακας ήταν λόγω ενημερώσεων που δεν δούλεψαν ή αλλαγών σε λογισμικό κάποιου εξωτερικού συνεργάτη ή λανθασμένων κωδικών.

Η συχνότητα αυτών των φαινομένων δείχνει ότι μάλλον πολλές εταιρείες “βάζουν πολλά αβγά στο ίδιο καλάθι” και υπερφορτώνουν τις υπηρεσίες cloud.

Advertisement

Σύμφωνα με δήλωσή του στο CNN, ο Προϊστάμενος στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας NymVPN, Ρομπ Τζάρντιν, επισημαίνει ότι “το Ίντερνετ σχεδιάστηκε για να είναι αποκεντρωμένο και ανθεκτικό αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλά από το online οικοσύστημά μας έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μικρό αριθμό υπηρεσιών cloud”.

Τι ακριβώς κάνει η Amazon Web Services (AWS)

Η Amazon δημιούργησε την Amazon Web Services σχεδόν από την αρχή λειτουργίας της όταν αντιλήφθηκε την ανάγκη για επιπλέον διακομιστές (σέρβερ) που θα μπορούσαν να καλύψουν την αυξημένη κίνηση ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών.

Μεταξύ των λειτουργιών της AWS είναι το DynamoDB και το DNS (Domain Name System), βάσεις δεδομένων που κρατούν πληροφορίες, όπως δεδομένα πελατών, για εταιρείες και συνδέουν κάθε ιστότοπο ή εφαρμογή με τον σωστό σέρβερ.

Advertisement

Το DNS – κάτι σαν τηλεφωνικός κατάλογος για το Ίντερνετ – είχε αποθηκευμένα τα δεδομένα καθ’όλη τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας χθες (20/10) αλλά οι εφαρμογές δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. “Είναι σαν να έπαθαν προσωρινή αμνησία οι εφαρμογές”, αναφέρει χαρακτηριστικά στο CNN ο ειδικός κυβερνοασφάλειας και καθηγητής πληροφορικής, Μάικ Τσαπλ.

Η βλάβη εντοπίστηκε στο τεράστιο data center της AWS στη Βόρεια Βιρτζίνια, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της εταιρείας. Πρόκειται για το “νευραλγικό κέντρο” πολλών υπηρεσιών σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή, όπου φιλοξενούνται κρίσιμα συστήματα τραπεζών, κυβερνήσεων και μεγάλων πλατφορμών.

Σύμφωνα με το CNN, η AWS δεν αντιμετωπίζει συχνά τέτοια προβλήματα. Το τελευταίο έγινε το 2021 ενώ πέρυσι το 2024, το CrowdStrike παρουσίασε βλάβη που επηρέασε τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Advertisement

(Με πληροφορίες από CNN, sigmalive)