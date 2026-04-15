Η νέα δημόσια συζήτηση γύρω από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος είναι σήμερα 82 ετών και έχει ένα παιδί περίπου τριών ετών, ξαναφέρνει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που προκαλεί μαζί θαυμασμό, αμηχανία και προβληματισμό: τι σημαίνει για ένα παιδί να έχει πατέρα με τόσο μεγάλη ηλικιακή απόσταση; Οι παιδοψυχολόγοι και οι ειδικοί στην ψυχική υγεία των παιδιών δεν δίνουν μια μονολεκτική απάντηση. Δεν είναι ούτε «καλό» ούτε «κακό» από μόνο του. Είναι μια πραγματικότητα με δυνατά πλεονεκτήματα, αλλά και πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις.

Αυτό είναι ίσως το πρώτο και βασικότερο σημείο των ειδικών: η ηλικία δεν είναι από μόνη της ο αποφασιστικός παράγοντας για την ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού. Πολύ πιο κρίσιμα θεωρούνται η συναισθηματική διαθεσιμότητα, η σταθερότητα στο σπίτι, η ποιότητα του δεσμού, η συνέπεια στη φροντίδα και η ύπαρξη ασφαλών, προβλέψιμων ρουτινών. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι γονείς και οι φροντιστές είναι τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή ενός παιδιού, επειδή προσφέρουν αγάπη, αποδοχή, ενθάρρυνση και καθοδήγηση, ενώ η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής σημειώνει ότι τα παιδιά λειτουργούν καλύτερα όταν η καθημερινότητά τους είναι σταθερή και προβλέψιμη.

Advertisement

Advertisement

Γι’ αυτό και πολλοί παιδοψυχολόγοι βλέπουν και θετικά στοιχεία στην όψιμη πατρότητα. Ένας μεγαλύτερος πατέρας συχνά μπαίνει στον ρόλο με περισσότερη ωριμότητα, λιγότερη παρορμητικότητα, μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και πιο συνειδητή επιλογή. Στη δημόσια συζήτηση για την όψιμη γονεϊκότητα, οι ειδικοί συχνά επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτεροι γονείς μπορεί να είναι πιο υπομονετικοί, πιο παρόντες συναισθηματικά και λιγότερο εγκλωβισμένοι στην αγωνία της προσωπικής τους ανέλιξης από ό,τι σε νεότερες ηλικίες. Αυτή η ωριμότητα μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά και προστατευτικά για το παιδί. Το ίδιο το Child Mind Institute, μέσα από τις οδηγίες του για τη σχέση γονέα-παιδιού, δίνει έμφαση όχι στην ηλικία, αλλά στην ακρόαση, στην καθοδήγηση αντί για τον έλεγχο και στη σταθερή συναισθηματική παρουσία.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν κρύβουν και τις επιφυλάξεις τους. Η πιο προφανής αφορά την ενέργεια και τη φυσική αντοχή. Ένα μικρό παιδί χρειάζεται έντονη καθημερινή συμμετοχή, κίνηση, επανάληψη, ξενύχτι, ψυχραιμία, παιχνίδι και συνέπεια. Όσο μεγαλώνει ο γονιός, τόσο αυξάνει η πιθανότητα προβλημάτων υγείας ή κόπωσης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει πρακτικά τη φροντίδα. Το άγχος των ειδικών, όμως, δεν είναι μόνο «αν θα προλαβαίνει να τρέξει πίσω από το παιδί», αλλά και τι θα συμβεί όταν το παιδί θα μπαίνει στην εφηβεία και ο γονιός θα είναι πλέον σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Εκεί εμφανίζονται ερωτήματα γύρω από την αντοχή, την παρουσία, ακόμη και τον φόβο απώλειας.

Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί οι παιδοψυχολόγοι είναι περισσότερο προβληματισμένοι παρά αρνητικοί. Δεν λένε ότι η μεγάλη ηλικιακή διαφορά είναι από μόνη της τραυματική. Λένε όμως ότι χρειάζεται σχεδιασμός. Αν ένας γονιός είναι μεγάλης ηλικίας, το παιδί έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από ένα ευρύτερο, σταθερό δίκτυο αναφοράς: τον άλλο γονέα, παππούδες, συγγενείς, νονούς, στενούς φίλους της οικογένειας, πρόσωπα που θα είναι σταθερά παρόντα και όχι περιστασιακά. Η AACAP, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδοψυχιατρικής, συστήνει ρητά τη χρήση «key support people» όταν η οικογένεια αντιμετωπίζει συνθήκες που μπορεί να αυξάνουν την αβεβαιότητα για το παιδί.

Υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο συζήτησης, πιο βιολογικό. Η επιστημονική βιβλιογραφία των τελευταίων ετών καταγράφει ότι η προχωρημένη πατρική ηλικία συνδέεται με μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση ορισμένων κινδύνων, όπως γενετικές μεταλλάξεις που προκύπτουν στο σπέρμα με την πάροδο του χρόνου, καθώς και αυξημένες πιθανότητες για ορισμένες νευροαναπτυξιακές ή ψυχιατρικές διαταραχές σε επίπεδο πληθυσμού. Οι ανασκοπήσεις, πάντως, είναι σαφείς και σε κάτι ακόμη: οι κίνδυνοι αυτοί είναι στατιστικοί, όχι μοιραίοι. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί μεγαλύτερου πατέρα θα εμφανίσει πρόβλημα. Σημαίνει ότι η ηλικία είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη, όχι μια καταδίκη.

Σε αυτό το σημείο οι ειδικοί ζητούν προσοχή και όχι πανικό. Η συζήτηση γύρω από την όψιμη πατρότητα συχνά γίνεται με όρους κουτσομπολιού ή εντυπωσιασμού, όμως η κλινική προσέγγιση είναι πιο ψύχραιμη. Οι παιδοψυχολόγοι και οι παιδίατροι εστιάζουν κυρίως στο μετά: πώς μεγαλώνει το παιδί μέσα στη σχέση, αν νιώθει ασφάλεια, αν έχει προβλέψιμα πρόσωπα φροντίδας, αν το σπίτι λειτουργεί χωρίς χρόνιο στρες, αν υπάρχει συναισθηματική ανταπόκριση και αν οι γονείς ζητούν βοήθεια όταν χρειάζεται. Το Child Mind Institute τονίζει ότι τα παιδιά ωφελούνται όταν οι γονείς προσφέρουν σαφή όρια, υποστήριξη, επιβράβευση της προόδου και βοήθεια εγκαίρως, αντί να αφήνουν τα προβλήματα να διογκώνονται.

Advertisement

Τι συμβουλεύουν, λοιπόν, στην πράξη; Πρώτον, να μη χτίζεται η γονεϊκότητα πάνω στην ενοχή της ηλικίας, αλλά στην παρουσία. Ένας μεγαλύτερος πατέρας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι «σαν 45άρης». Χρειάζεται να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος, σταθερός και αληθινός. Δεύτερον, να οργανώνεται από νωρίς ένα υποστηρικτικό οικογενειακό δίκτυο, ώστε το παιδί να μην εξαρτά όλη την ασφάλειά του από ένα μόνο πρόσωπο. Τρίτον, να προστατεύονται οι ρουτίνες, επειδή η προβλεψιμότητα μειώνει το άγχος και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας. Τέταρτον, όταν προκύπτουν θέματα υγείας ή περιορισμών, οι ειδικοί προτείνουν ειλικρινή, απλή και κατάλληλη για την ηλικία επικοινωνία με το παιδί, όχι σιωπή ή ωραιοποίηση.

Υπάρχει και μια ακόμη, πιο λεπτή συμβουλή: να μην επιτρέψει ο μεγαλύτερος γονιός στη σχέση με το παιδί να γίνει υπερπροστατευτική. Η AACAP επισημαίνει ότι όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε υπερπροστασία ή απομόνωση, μπορεί να δυσκολευτεί αργότερα στην αυτονόμηση και στην κοινωνική του ανάπτυξη. Αυτό έχει σημασία και στην περίπτωση ενός μεγαλύτερου πατέρα, ο οποίος ενδέχεται, από φόβο ή τρυφερότητα, να γίνει πιο αγχώδης ή πιο «σφικτός» με το παιδί. Οι ειδικοί επιμένουν ότι το παιδί χρειάζεται αγάπη, αλλά και χώρο να μεγαλώσει.

Τελικά, η απάντηση των παιδοψυχολόγων δεν είναι ούτε πανηγυρική ούτε καταδικαστική. Είναι σύνθετη. Ναι, βλέπουν θετικά την ωριμότητα, τη συνειδητότητα και τη συχνά μεγαλύτερη αφοσίωση που μπορεί να έχει ένας πατέρας προχωρημένης ηλικίας. Ναι, όμως, βλέπουν και υπαρκτούς λόγους προβληματισμού: την κόπωση, την υγεία, τη μεγάλη γενεαλογική απόσταση, τον φόβο της απώλειας, την ανάγκη για μακροπρόθεσμο πλάνο φροντίδας. Με μια φράση, αυτό που λένε είναι ότι το κρίσιμο δεν είναι η διαφορά ηλικίας στο πιστοποιητικό γέννησης, αλλά αν το παιδί μεγαλώνει με σταθερότητα, δεσμό και αίσθηση ότι οι μεγάλοι γύρω του είναι εκεί, και θα συνεχίσουν να είναι εκεί.

Advertisement