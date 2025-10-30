Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (30/10) ότι οι πρόσφατες δοκιμές της πυρηνοκίνητης υπερ-τορπίλης «Ποσειδώνας» και του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik «δεν αποτελούν δοκιμές πυρηνικών όπλων» απαντώντας ουσιαστικά στην εντολή που έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι αν οποιαδήποτε χώρα αρχίσει να κάνει πυρηνικές δοκιμές, το ίδιο θα κάνει και η Ρωσία».

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ

Συνέχισε λέγοντας ότι «η Ουάσιγκτον δεν προειδοποίησε τη Ρωσία για τις δηλώσεις Τραμπ περί επανεκκίνησης των πυρηνικών δοκιμών» ενώ ανέφερε ότι «ακόμη δεν έχει πάρει σαφείς απαντήσεις από την Ουάσιγκτον σχετικά με την πρόταση Πούτιν για τη δημιουργία νέας συνθήκης για τα πυρηνικά μετά τη λήξη της προηγούμενης» στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ενώ βρισκόταν στο προεδρικό ελικόπτερο καθοδόν προς την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων, ή αλλιώς New START, η οποία περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη πυραύλων και βομβαρδιστικών χερσαίων και υποβρυχίων για την παράδοσή τους, λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε ξεχωριστά τις ΗΠΑ να σεβαστούν το μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη για την παγκόσμια απαγόρευσή τους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε ότι το Πεκίνο ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει την παγκόσμια στρατηγική ισορροπία και σταθερότητα.

(Με πληροφορίες από Reuters)