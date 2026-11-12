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Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, ανακοίνωσαν σήμερα ερευνητές.

«Οι ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον φόνο ενός μέλους των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters