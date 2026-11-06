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Οι αναφορές του συγγραφέα σχετικά με τον χρόνο της επέμβασης και τον δότη εγείρουν ζητήματα παραβίασης του ιατρικού απορρήτου και της προστασίας της ανωνυμίας του δότη.

Ο γιατρός της πριγκίπισσας άσκησε κριτική για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δωρητή οργάνων.

Ο συγγραφέας Άλφρεντ Φίντγεστλ παραδέχθηκε το λάθος του και ανακοίνωσε τη διόρθωση του περιεχομένου στις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου, αποσύροντας τις λανθασμένες χρονικές αναφορές.

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Αναστάτωση στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας έχει προκαλέσει η κυκλοφορία ενός βιβλίου που, ενώ αρχικά επικεντρώνεται στα γεγονότα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, περιλαμβάνει και ευαίσθητες πληροφορίες για τη μεταμόσχευση πνευμόνων της Μέτε Μάριτ.

Το βιβλίο με τίτλο «Eventyrnettene» («Οι νύχτες της περιπέτειας») κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και καταγράφει όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Παρότι η εθνική ομάδα της Νορβηγίας έφτασε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, η βασιλική οικογένεια βρισκόταν αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

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Ο δημοσιογράφος Άλφρεντ Φίντγεστλ, αξιοποιώντας την πρόσβασή του στο περιβάλλον της εθνικής ομάδας, επιχείρησε να αποτυπώσει «τις περιπετειώδεις βραδιές ενός καλοκαιριού που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ». Ωστόσο, στις 250 σελίδες της έκδοσης περιλαμβάνονται αναφορές στη διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων στην οποία υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω της ευαίσθητης φύσης τους.

Η αποκάλυψη για τη μεταμόσχευση της Μέτε Μάριτ

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου, ο συγγραφέας περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, αναφέροντας τόσο την καταδίκη του Μάριους όσο και την περιπέτεια υγείας της πριγκίπισσας.

Ειδικότερα, γράφει: «Ο 89χρονος βασιλιάς (ο Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις αρχές Σεπτεμβρίου), είχε περάσει μερικές ιδιαίτερα δύσκολες ημέρες. Τη Δευτέρα πριν από τον αγώνα με το Ιράκ, ο Μάριους είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα. Και κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα, η νύφη του είχε υποβληθεί σε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων, από έναν δότη που είχε χάσει ξαφνικά τη ζωή του σε ένα ατύχημα κάπου σε μία από τις σκανδιναβικές χώρες».

Η αναφορά ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 16ης προς τη 17η Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Ιράκ, σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι ο δότης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στη Σκανδιναβία, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία για τις μεταμοσχεύσεις, τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός δότη προστατεύονται από το απόρρητο. Επομένως, ακόμη και η αναφορά συγκεκριμένων χρονικών και γεωγραφικών πληροφοριών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανωνυμία του.

Αντέδρασε ακόμη και ο γιατρός της Μέτε Μάριτ

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διόρθωση του βιβλίου στις επόμενες εκδόσεις του, τόσο στην ψηφιακή όσο και στην ηχητική μορφή του.

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Την ενόχλησή του εξέφρασε και ο γιατρός της Μέτε Μάριτ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρικσχοσπιταλέτ, Άρε Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι η αναφορά της ακριβούς χρονικής στιγμής μιας μεταμόσχευσης μπορεί να παραβιάσει την εμπιστευτικότητα και να συμβάλει στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη, σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Dagbladet.

Polémica en Noruega: un error saca a la luz detalles sobre el trasplante de la reina Mette-Marithttps://t.co/xj8jS169rk Advertisement November 5, 2026

Τι ανέφερε η ανακοίνωση του παλατιού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης της Μέτε Μάριτ είχε γίνει γνωστή με επίσημη ανακοίνωση του παλατιού το πρωί της 17ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Παράλληλα, επισημαινόταν ότι η πριγκίπισσα θα έπρεπε να ακολουθήσει μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης, η οποία θα απαιτούσε και παρατεταμένη νοσηλεία.

Η ανακοίνωση είχε διατυπωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να περιλαμβάνει στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δότη ή άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του.

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Ο συγγραφέας αναγνώρισε το λάθος του

Μετά τις αντιδράσεις, ο Άλφρεντ Φίντγεστλ παραδέχθηκε ότι η διατύπωση στο βιβλίο του ήταν λανθασμένη, διευκρινίζοντας πως δεν είχε επιβεβαιωμένη γνώση για την ακριβή ημερομηνία της επέμβασης.

«Η διατύπωση είναι λανθασμένη. Θα έπρεπε να είχα γράψει ότι η Μέτε-Μαρίτ είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επέμβαση και όχι ότι αυτή πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Νορβηγία έπαιζε με το Ιράκ. Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά με αυτό», δήλωσε ο δημοσιογράφος στην Dagbladet.

Έτσι, το βιβλίο που αρχικά είχε ως αντικείμενο την πορεία της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο Μουντιάλ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαφορετικής συζήτησης, αυτή τη φορά γύρω από τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και την προστασία του ιατρικού απορρήτου.

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Με πληροφορίες από: abcnyheter.no

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