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Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ εντόπισε δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων που περιείχε αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τεχνικά στοιχεία συσκευών.

Στη λίστα με τα επηρεαζόμενα πρόσωπα περιλαμβάνονται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Μάρτιν Σκορσέζε, η Αντζελίνα Τζολί και πολλοί άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες.

Ο ερευνητής ειδοποίησε άμεσα τους διοργανωτές, οι οποίοι απέσυραν το αρχείο και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τα εκτεθειμένα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες για τη διενέργεια στοχευμένων κυβερνοεπιθέσεων κατά των διασημοτήτων.

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Σάλος ξέσπασε στο Χόλιγουντ μετά από ένα σοβαρό λάθος που είχε ως αποτέλεσμα να διαρρεύσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αρκετών μεγάλων σταρ. Ανάμεσα στα ονόματα που φέρονται να επηρεάστηκαν από τη διαρροή συγκαταλέγονται η Αντζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, σύμφωνα με ειδικό στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Στη λίστα εμφανίζονται ακόμη οι Τζένιφερ Λόρενς, Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ράμι Μάλεκ και Σάρον Στόουν, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ. Πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστών προσωπικοτήτων φέρεται να αποκαλύφθηκαν έπειτα από την κατά λάθος δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca.

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Το αρχείο, με την ονομασία «contacts», εντόπισε ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ, ο οποίος εργάζεται στην Black Hills Information Security. Όπως ανέφερε, βρήκε τη βάση δεδομένων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, στις 3 Ιουνίου, και ειδοποίησε άμεσα τους διοργανωτές.

Το Φεστιβάλ Tribeca φιλοξενείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη και αποτελεί συνδημιούργημα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Σε δηλώσεις του στη «Sun», ο Φάουλερ χαρακτήρισε το συγκεκριμένο αρχείο ως «με διαφορά τη μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων διασημοτήτων που έχω δει ποτέ».

«Υπήρχαν πάρα πολλά πολύ γνωστά ονόματα στα αρχεία, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν στόχος κακόβουλου λογισμικού. Υπήρχαν ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις email», δήλωσε. Όπως επισήμανε, η διαρροή δεν αφορούσε μόνο στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που περιλαμβάνονταν στη βάση.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, υπήρχε και ξεχωριστός φάκελος με πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές των χρηστών, οι οποίες είχαν προκύψει από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Μεταξύ άλλων, τα αρχεία φέρεται να αποκάλυπταν το μοντέλο ή την έκδοση του iPhone που χρησιμοποιούσαν, εάν η πρόσβαση γινόταν μέσω του Safari, αλλά και ποια έκδοση λογισμικού ήταν εγκατεστημένη στις συσκευές τους.

«Αυτό θα μπορούσε να δώσει στους κακόβουλους χρήστες πολλές επιπλέον πληροφορίες», τόνισε ο Φάουλερ, εξηγώντας ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για πιο στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο Φάουλερ, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «ηθικός ερευνητής ασφάλειας», διευκρίνισε ότι δεν κατέβασε τη βάση δεδομένων. Όπως ανέφερε, περιορίστηκε στην εξέταση μικρού αριθμού αρχείων, αποκλειστικά για να επιβεβαιώσει τη φύση της έκθεσης και να ενημερώσει υπεύθυνα τους αρμόδιους.

Ο ερευνητής υποστήριξε ότι, αμέσως μετά την ειδοποίησή του, οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ Tribeca απέσυραν από το διαδίκτυο τις εκτεθειμένες βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διοργανωτές τον ενημέρωσαν ότι αντιμετωπίζουν «με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων» και πως έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν πώς σημειώθηκε το περιστατικό.