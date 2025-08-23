To Παρίσι κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις αφού ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, προκάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν επειδή πρότεινε να αναπτυχθούν Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία σε μια μεταπολεμική διευθέτηση, δήλωσε το Σάββατο μια γαλλική διπλωματική πηγή.

Κληθείς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να σχολιάσει τις εκκλήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναπτυχθούν Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε μορφή διευθέτησης με τη Ρωσία, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι χρησιμοποίησε μια φράση της μιλανέζικης αργκό που μεταφράζεται ελεύθερα ως ” άντε χάσου”.

Salvini à Macron:

"Tu vas en Ukraine seul et avec un casque" pic.twitter.com/1Z63Cfyf5G — Claudio (@durperdura) August 21, 2025

“Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε. Φορέστε το κράνος σας, το μπουφάν σας, το τουφέκι σας και πηγαίνετε στην Ουκρανία”, είπε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον Μακρόν.

Salvini: "Macron si attacchi al tram. Vada lui a combattere in Ucraina" 👉 https://t.co/gkqpxN9bqB pic.twitter.com/oNqUKizV5U — Tg La7 (@TgLa7) August 20, 2025

Ο Σαλβίνι, ο λαϊκιστής ηγέτης του δεξιού κόμματος Λέγκα του Βορρά και επίσης υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας στην εθνικιστική, συντηρητική κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Τζόρτζια Μελόνι, έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Μακρόν, ειδικά για το θέμα της Ουκρανίας.

Ο Ιταλός πρέσβης κλήθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, σηματοδοτώντας την τελευταία σε μια σειρά διπλωματικών συγκρούσεων μεταξύ Παρισιού και Ρώμης πριν και μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Μελόνι το 2022.

“Ο πρέσβης υπενθύμισε ότι τα σχόλια αυτά έρχονται σε αντίθεση με το κλίμα εμπιστοσύνης και την ιστορική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, καθώς και με τις πρόσφατες διμερείς εξελίξεις, οι οποίες έχουν αναδείξει ισχυρές συγκλίσεις μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως όσον αφορά την ακλόνητη υποστήριξη προς την Ουκρανία”, ανέφερε η πηγή.