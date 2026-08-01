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Το θύμα κρατούνταν απομονωμένο και υποσιτισμένο για περισσότερες από δύο δεκαετίες σε ένα μικρό δωμάτιο του σπιτιού τους.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο 34χρονος έβαλε φωτιά στο οίκημα αναζητώντας τη διαφυγή του από την ομηρία.

Παρά τις καταγγελίες εκπαιδευτικών από το 2005, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχώρησαν τότε σε καμία ουσιαστική παρέμβαση για το παιδί.

Η κατηγορούμενη απορρίπτει τις κατηγορίες και αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 4 Σεπτεμβρίου για τη συνέχεια της διαδικασίας.

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Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης που έχουν απασχολήσει τις ΗΠΑ οδεύει προς τη δικαστική αίθουσα, καθώς η 57χρονη Κίμπερλι Σάλιβαν από το Κονέκτικατ αρνήθηκε να αποδεχθεί τη συμφωνία παραδοχής ενοχής που της πρότειναν οι εισαγγελικές αρχές.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι κρατούσε τον θετό γιο της απομονωμένο μέσα στο σπίτι για περισσότερες από δύο δεκαετίες, υποβάλλοντάς τον, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε ακραία παραμέληση, λιμοκτονία και απάνθρωπη μεταχείριση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2025, όταν ο 34χρονος έβαλε ο ίδιος φωτιά στο σπίτι, λέγοντας στους διασώστες ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσει την ελευθερία του.

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Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ζούσε κλειδωμένος σε δωμάτιο μόλις 6,7 τετραγωνικών μέτρων, περνώντας εκεί από 22 έως και 24 ώρες κάθε ημέρα. Όταν οι πυροσβέστες τον εντόπισαν, ήταν εξαιρετικά υποσιτισμένος, ζύγιζε μόλις 30,8 κιλά, παρά το ύψος του 1,75 μέτρου, και βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, καλυμμένος με ακαθαρσίες.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι επιβίωνε με ελάχιστο φαγητό και νερό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναγκαζόταν να τρώει αποφάγια από τα σκουπίδια και να πίνει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας. Για να απομακρύνει τα ούρα του, είχε κατασκευάσει έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό με χωνί και καλαμάκια, που οδηγούσε σε άνοιγμα του παραθύρου.

Ο 34χρονος ανέφερε ακόμη ότι μετά τον θάνατο του βιολογικού του πατέρα το 2024 η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ασφυκτική, καθώς παρέμενε σχεδόν συνεχώς κλειδωμένος στο δωμάτιό του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, περνούσε τις ώρες του ακούγοντας ραδιόφωνο, μετρώντας τα αυτοκίνητα που περνούσαν από τον δρόμο και προσπαθώντας να καταλάβει ποια χρονιά ήταν.

Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι ο πατέρας του και οι δύο ετεροθαλείς αδελφές του γνώριζαν την κατάστασή του, ενώ όταν υπήρχαν επισκέπτες στο σπίτι δεχόταν απειλές ώστε να παραμένει σιωπηλός. «Με κρατούσαν κρυφό σε όλη μου τη ζωή», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι υπήρχαν ήδη από το 2005 αναφορές από το σχολείο του παιδιού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εκπαιδευτικοί είχαν παρατηρήσει ότι το αγόρι ήταν εξαιρετικά αδύνατο και έκλεβε φαγητό ή έτρωγε από τα σκουπίδια. Μετά τις επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών, το παιδί απομακρύνθηκε από το σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο τότε διευθυντής του σχολείου δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει τις αρχές για την κατάσταση του παιδιού, όμως, όπως είπε, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση.

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Οι εισαγγελείς περιέγραψαν την εικόνα του θύματος ως αντίστοιχη με εκείνη επιζώντα στρατοπέδου συγκέντρωσης, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη επί περισσότερα από 20 χρόνια.

Η Κίμπερλι Σάλιβαν απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος της, Ιωάννης Καλοΐδης, χαρακτήρισε τις καταγγελίες «εξωφρενικές» και υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η πρόταση για συμφωνία ενοχής, η οποία προέβλεπε ποινή κάθειρξης 30 ετών με εκτιτέα τα 10.

Η 57χρονη αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 4 Σεπτεμβρίου, όπου θα δηλώσει επισήμως ότι απορρίπτει τη συμφωνία. Έτσι, η υπόθεση οδηγείται πλέον σε δίκη και, εφόσον κριθεί ένοχη, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη βαρύτερη ποινή από εκείνη που της είχε προταθεί.

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