Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εμπορική παραγωγή ηλεκτρικών λαμπτήρων ξεκίνησε το 1880 στο Νιου Τζέρσι, μετατρέποντας μια εργαστηριακή εφεύρεση σε πρακτικό βιομηχανικό προϊόν.

Ο Τόμας Έντισον πέτυχε τη μαζική χρήση του λαμπτήρα σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πρώτοι λαμπτήρες χρησιμοποιούσαν ανθρακοποιημένο νήμα μέσα σε γυάλινο περίβλημα, ενώ μεταγενέστερα επικράτησε το βολφράμιο και η χρήση αδρανών αερίων.

Η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε από τους λαμπτήρες πυράκτωσης στους λαμπτήρες οικονομίας και, τελικά, στα σύγχρονα LED που προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση.

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Τον πατάμε κάθε βράδυ χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένας διακόπτης και το δωμάτιο πλημμυρίζει φως. Πίσω όμως από αυτή την τόσο απλή καθημερινή κίνηση βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές περιπέτειες του 19ου αιώνα.

Ήταν Οκτωβρίος 1880 όταν άρχισε η εμπορική παραγωγή ηλεκτρικών λαμπτήρων στο Edison Lamp Works στο Menlo Park του Νιου Τζέρσι. Ήταν το βήμα που μετέτρεψε ένα εργαστηριακό επίτευγμα σε βιομηχανικό προϊόν και βοήθησε να αρχίσει η εποχή του ηλεκτρικού φωτισμού.

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Ο Έντισον δεν ήταν ο πρώτος – αλλά έκανε τον λαμπτήρα πρακτικό

Χρειάζεται εδώ μια ιστορική διευκρίνιση. Ο Τόμας Άλβα Έντισον δεν ήταν ο άνθρωπος που πρώτος σκέφτηκε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Πειράματα ηλεκτρικού φωτισμού είχαν γίνει δεκαετίες νωρίτερα, ενώ ο Βρετανός Τζόζεφ Σουάν είχε επίσης κατασκευάσει λειτουργικό λαμπτήρα πυράκτωσης. Το μεγάλο επίτευγμα του Έντισον και της ομάδας του ήταν ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν λαμπτήρα αρκετά ανθεκτικό, οικονομικό και πρακτικό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζικά.

Και ακόμη σημαντικότερο: ο Έντισον δεν σκεφτόταν μόνο τον λαμπτήρα. Σκεφτόταν ολόκληρο το σύστημα: γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καλώδια, διακόπτες, ασφάλειες, μετρητές και δίκτυο διανομής. Ένας λαμπτήρας χωρίς ηλεκτρικό δίκτυο δεν θα είχε ιδιαίτερη χρησιμότητα.

Τι ακριβώς σκέφτηκε ο Έντισον

Η βασική ιδέα ήταν απλή στη θεωρία και εξαιρετικά δύσκολη στην εφαρμογή: αν περάσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από ένα πολύ λεπτό υλικό που παρουσιάζει μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση, το υλικό θερμαίνεται τόσο πολύ ώστε αρχίζει να πυρακτώνεται και να εκπέμπει φως.

Το πρόβλημα ήταν ότι ένα τέτοιο πυρακτωμένο υλικό, εάν βρισκόταν στον αέρα, θα καιγόταν σχεδόν αμέσως εξαιτίας του οξυγόνου. Άρα χρειαζόταν να τοποθετηθεί μέσα σε γυάλινο κλειστό δοχείο από το οποίο είχε αφαιρεθεί ο αέρας.

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Ο Έντισον και οι συνεργάτες του δοκίμασαν πολλά υλικά για το περίφημο «νήμα» του λαμπτήρα: πλατίνα, βαμβακερές ίνες, χαρτί και διάφορα φυτικά υλικά. Τελικά διαπίστωσαν ότι ένα πολύ λεπτό ανθρακοποιημένο νήμα μπορούσε να δώσει το αποτέλεσμα που αναζητούσαν.

Ο πρώτος λαμπτήρας έμοιαζε πολύ διαφορετικός

Στα τέλη του 1879 ένας λαμπτήρας με ανθρακοποιημένο βαμβακερό νήμα κατάφερε να παραμείνει αναμμένος περίπου 13,5 ώρες. Ήταν η κρίσιμη απόδειξη ότι η ιδέα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη.

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Στη μεγάλη δημόσια επίδειξη στο Menlo Park, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1879, χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες λαμπτήρες. Χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν ακόμη και με ειδικά τρένα για να δουν ένα ολόκληρο συγκρότημα να φωτίζεται ηλεκτρικά.

Οι πρώτοι λαμπτήρες είχαν γυάλινο περίβλημα, ανθρακικό νήμα σε σχήμα πετάλου και μεταλλικές επαφές. Σύντομα χρησιμοποιήθηκε ανθρακοποιημένο μπαμπού, που επέτρεψε στους εμπορικούς λαμπτήρες να λειτουργούν για εκατοντάδες ώρες.

Και πώς ανάβει ένας κλασικός λαμπτήρας;

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Η λειτουργία του παραδοσιακού λαμπτήρα πυράκτωσης μπορεί να περιγραφεί πολύ απλά. Το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από ένα εξαιρετικά λεπτό νήμα. Επειδή το νήμα αντιστέκεται στη διέλευση του ρεύματος, θερμαίνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Θερμαίνεται τόσο πολύ ώστε πυρακτώνεται και λάμπει.

Ο γυάλινος βολβός προστατεύει το πυρακτωμένο νήμα από το οξυγόνο. Στους μεταγενέστερους λαμπτήρες χρησιμοποιήθηκαν αδρανή αέρια και ως υλικό του νήματος επικράτησε το βολφράμιο, που αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι στον παλιό λαμπτήρα πυράκτωσης το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα και όχι σε ορατό φως. Γι’ αυτό και ο παλιός λαμπτήρας έκαιγε όταν τον ακουμπούσαμε.

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Από το εργοστάσιο του 1880 στην ηλεκτροδότηση των πόλεων

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Η παραγωγή λαμπτήρων άρχισε εμπορικά στο Menlo Park το 1880. Δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1882, τέθηκε σε λειτουργία ο ιστορικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Pearl Street στη Νέα Υόρκη, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα και φωτισμό σε πελάτες του Μανχάταν.

Από εκεί και πέρα το ηλεκτρικό φως εξαπλώθηκε με εκπληκτική ταχύτητα. Τα εργοστάσια μπορούσαν να λειτουργούν περισσότερες ώρες, οι δρόμοι να φωτίζονται, τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και τα σπίτια να εγκαταλείπουν σταδιακά τα κεριά και τις λάμπες πετρελαίου και φωταερίου.

Από το ανθρακικό νήμα στο βολφράμιο και στους λαμπτήρες οικονομίας

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Οι ανθρακικοί λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν σταδιακά από λαμπτήρες με νήμα βολφραμίου, οι οποίοι είχαν καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ακολούθησαν οι λαμπτήρες φθορισμού και αργότερα οι γνωστοί λαμπτήρες οικονομίας CFL.

Οι CFL κατανάλωναν πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από έναν συμβατικό λαμπτήρα πυράκτωσης και διαρκούσαν πολύ περισσότερο. Είχαν όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα: περιείχαν μικρή ποσότητα υδραργύρου και επομένως απαιτούσαν σωστή συλλογή και ανακύκλωση.

Και μετά ήρθε το LED

Η πραγματική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών είναι ο LED – Light Emitting Diode, δηλαδή η φωτοεκπέμπουσα δίοδος. Εδώ δεν υπάρχει πυρακτωμένο νήμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από έναν ημιαγωγό και η ενέργεια απελευθερώνεται με τη μορφή φωτονίων, δηλαδή φωτός.

Γι’ αυτό τα LED δεν χρειάζεται να θερμάνουν ένα μεταλλικό νήμα σε τεράστια θερμοκρασία για να μας δώσουν φως. Τα σημερινά LED μπορούν να χρησιμοποιούν έως και περίπου 90% λιγότερη ενέργεια από τους παλιούς λαμπτήρες πυράκτωσης και να έχουν πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.

Τελικά τι αγοράζουμε σήμερα;

Σήμερα ο καταναλωτής συναντά κυρίως LED σε δεκάδες μορφές: κλασικούς βιδωτούς λαμπτήρες, σποτ, προβολείς, ταινίες LED και έξυπνους λαμπτήρες που ελέγχονται από κινητό τηλέφωνο και μπορούν να αλλάζουν φωτεινότητα ή θερμοκρασία χρώματος.

Και πλέον δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τα Watt. Τα Watt δείχνουν πόση ηλεκτρική ισχύ καταναλώνει ο λαμπτήρας. Για το πόσο φως πραγματικά μας δίνει πρέπει να κοιτάζουμε τα lumens (lm). Έτσι ένας σύγχρονος LED μπορεί να προσφέρει φωτισμό αντίστοιχο ενός παλιού λαμπτήρα πυράκτωσης 60 Watt καταναλώνοντας ένα μικρό κλάσμα αυτής της ενέργειας.

Μια ιδέα που άλλαξε ακόμη και τη διάρκεια της ανθρώπινης ημέρας

Ο Έντισον πέθανε το 1931 έχοντας στο όνομά του 1.093 αμερικανικές πατέντες. Ο φωνογράφος, τεχνολογίες κινηματογραφικής εικόνας και δεκάδες άλλες εφευρέσεις συνδέθηκαν με το όνομά του. Ο λαμπτήρας όμως έγινε το παγκόσμιο σύμβολο της ίδιας της εφεύρεσης.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη ειρωνεία της ιστορίας: ο λαμπτήρας του Έντισον, που βασιζόταν στο να θερμαίνει ένα νήμα μέχρι να λάμψει, έχει σήμερα σχεδόν παραχωρήσει τη θέση του σε μια τεχνολογία που προσπαθεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο: να παράγει όσο περισσότερο φως γίνεται, χάνοντας όσο λιγότερη ενέργεια γίνεται σε θερμότητα.

Από ένα λεπτό ανθρακοποιημένο νήμα μέσα σε έναν γυάλινο βολβό του 1879 μέχρι τους σημερινούς μικροσκοπικούς ημιαγωγούς LED, χρειάστηκαν σχεδόν ενάμιση αιώνας. Αλλά η βασική ανθρώπινη επιθυμία παρέμεινε ακριβώς η ίδια: να πατάμε έναν διακόπτη και να εξαφανίζουμε το σκοτάδι.

Πηγές

National Park Service – Thomas Edison

Smithsonian Institution

U.S. Department of Energy – History of the Light Bulb