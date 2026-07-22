Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 22 Ιουλίου 1944, εκπρόσωποι από 44 συμμαχικές χώρες υπέγραψαν στο Μπρέτον Γουντς μια ιστορική συμφωνία για τη διαμόρφωση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Η σύνοδος οδήγησε στην ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οργανισμών που παραμένουν ενεργοί έως σήμερα.

Το νέο σύστημα καθιέρωσε το αμερικανικό δολάριο ως το κυρίαρχο διεθνές νόμισμα, συνδέοντάς το άμεσα με τον χρυσό.

Η κυριαρχία του συστήματος σταθερών ισοτιμιών έληξε οριστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για αναστολή της μετατροπής του δολαρίου σε χρυσό.

Παρά τις μεταγενέστερες αλλαγές, οι αποφάσεις της διάσκεψης αποτελούν μέχρι σήμερα τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 22 Ιουλίου 1944 ολοκληρώθηκε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διασκέψεις του 20ού αιώνα. Στο μικρό θέρετρο Μπρέτον Γουντς της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκπρόσωποι από 44 συμμαχικές χώρες έβαλαν την υπογραφή τους σε μια ιστορική συμφωνία που καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε ακόμη τελειώσει, όμως οι ηγέτες των συμμαχικών κρατών είχαν ήδη αντιληφθεί ότι η ειρήνη δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί χωρίς οικονομική σταθερότητα. Η κατάρρευση των οικονομιών μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μεγάλη Ύφεση του 1929 και οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των νομισμάτων θεωρήθηκαν βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο του εθνικισμού και τελικά στη νέα παγκόσμια σύρραξη.

Advertisement

Advertisement

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο οικονομικό πλαίσιο που θα απέτρεπε ανάλογες κρίσεις στο μέλλον.

Η γέννηση δύο παγκόσμιων οργανισμών

Η μεγαλύτερη κληρονομιά της Συνόδου ήταν η ίδρυση δύο οργανισμών που εξακολουθούν να επηρεάζουν μέχρι σήμερα τις οικονομίες ολόκληρου του πλανήτη.

Ο πρώτος ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), με αποστολή να διασφαλίζει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος, να παρέχει οικονομική βοήθεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις και να αποτρέπει ανεξέλεγκτες χρεοκοπίες.

Ο δεύτερος ήταν η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία εξελίχθηκε στη σημερινή Παγκόσμια Τράπεζα. Αρχικός της στόχος ήταν η χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων από τον πόλεμο χωρών της Ευρώπης, ενώ αργότερα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των φτωχότερων κρατών.

Το δολάριο στο επίκεντρο του κόσμου

Advertisement

Η συμφωνία του Μπρέτον Γουντς καθιέρωσε ένα νέο διεθνές νομισματικό σύστημα.

Τα περισσότερα εθνικά νομίσματα συνδέθηκαν με το αμερικανικό δολάριο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύθηκαν ότι κάθε δολάριο μπορούσε να μετατραπεί σε χρυσό με σταθερή ισοτιμία 35 δολάρια ανά ουγγιά χρυσού.

Με τον τρόπο αυτό το δολάριο έγινε ουσιαστικά το κυρίαρχο νόμισμα των διεθνών συναλλαγών και το βασικό αποθεματικό νόμισμα των κεντρικών τραπεζών, αντικαθιστώντας στην πράξη τον χρυσό ως τον πυρήνα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Advertisement

Οι μεγάλοι αρχιτέκτονες της συμφωνίας

Πίσω από το σχέδιο βρίσκονταν δύο κορυφαίοι οικονομολόγοι της εποχής.

Ο Βρετανός Τζον Μέιναρντ Κέινς υποστήριζε τη δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς οργανισμού που θα περιόριζε τις οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών.

Advertisement

Απέναντί του βρέθηκε ο Αμερικανός Χάρι Ντέξτερ Γουάιτ, του οποίου οι προτάσεις τελικά επικράτησαν, αντανακλώντας τη νέα οικονομική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον πόλεμο.

Το τέλος του συστήματος

Το σύστημα του Μπρέτον Γουντς λειτούργησε για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονταν πλέον να στηρίξουν τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό.

Advertisement

Το 1971, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον ανακοίνωσε την αναστολή της μετατροπής του δολαρίου σε χρυσό, μια απόφαση που έμεινε γνωστή ως «Nixon Shock». Δύο χρόνια αργότερα το σύστημα σταθερών ισοτιμιών εγκαταλείφθηκε οριστικά και ο κόσμος πέρασε στις κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Advertisement

Η κληρονομιά του Μπρέτον Γουντς

Ογδόντα και πλέον χρόνια μετά, οι αποφάσεις εκείνης της ιστορικής συνόδου εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα παραμένουν βασικοί πυλώνες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ η κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας.

Η 22α Ιουλίου 1944 δεν ήταν απλώς το τέλος μιας διάσκεψης. Ήταν η ημέρα που διαμορφώθηκε η οικονομική αρχιτεκτονική του μεταπολεμικού κόσμου, μια αρχιτεκτονική που, παρά τις αλλαγές και τις κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διεθνής οικονομία.

Advertisement