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Η Πολιτική Προστασία έχει κηρύξει κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται από αφρικανική σκόνη.

Το υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες.

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Ο ισχυρός καύσωνας κορυφώνεται σήμερα, Τετάρτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μία από τις πιο θερμές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν και τις επόμενες ημέρες.

Πού θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος

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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν:

Θεσσαλία: 41-42°C και τοπικά έως 43°C.

Ανατολική Στερεά: 41-42°C.

Αττική: 40-41°C.

Ανατολική Πελοπόννησος: 41-42°C.

Κεντρική Μακεδονία και ανατολική Στερεά: έως 40°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: 37-39°C.

Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο: 38-40°C.

Το Meteo επισημαίνει ότι η ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα από τη Βόρεια Αφρική, σε συνδυασμό με το φαινόμενο του Λίβα, θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεραστούν ακόμη και οι 42 βαθμοί.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Αθήνα: Γενικά αίθριος ουρανός, έντονη ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 40-41°C. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ, με τη ζέστη να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο της πόλης λόγω της θερμικής επιβάρυνσης.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37-38°C, ενώ το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

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Εκτός από τον καύσωνα, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5) την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 22/07



🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣ σε:



📍#Αττική #Βοιωτία #Φθιώτιδα



📍 #Αργολίδα #Κορινθία



🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣ & υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο μεγαλύτερο μέρος της λοιπής ηπειρωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής



ℹ️… pic.twitter.com/iA3pZkKpMW — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 21, 2026

Πέμπτη: Η ζέστη επιμένει

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

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Ανατολικά ηπειρωτικά: 40-42°C.

Θεσσαλία και Στερεά: τοπικά έως 42°C.

Νησιά Αιγαίου: 37-39°C.

Δυτικά: 38-40°C.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, γεγονός που δεν θα επιτρέπει ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή: Πρώτα σημάδια υποχώρησης

Η ζέστη θα παραμείνει έντονη κυρίως στα ανατολικά και νότια.

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Μέγιστες θερμοκρασίες 38-40°C.

Στα δυτικά θα αρχίσει μικρή πτώση.

Στα βόρεια δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα πελάγη.

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Σάββατο: Μικρή ανάσα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή αλλά όχι θεαματική πτώση.

Ηπειρωτικά: 35-38°C.

Νησιά: 32-35°C.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ και θα περιορίσουν τη ζέστη κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

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Κυριακή: Παραμένει το καλοκαίρι

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 34-37°C στα περισσότερα ηπειρωτικά, με αρκετή ηλιοφάνεια και μελτέμια στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Άνεμοι – Θάλασσες

Οι άνεμοι θα είναι γενικά βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ από το Σάββατο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενέστεροι. Οι θάλασσες θα παραμείνουν γενικά ήρεμες έως λίγο ταραγμένες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Αφρικανική σκόνη

Η μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική συνοδεύεται από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και σταδιακά και στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς η ατμόσφαιρα θα είναι επιβαρυμένη σε αρκετές περιοχές.

Οι επισημάνσεις των μετεωρολόγων

Η ΕΜΥ τονίζει ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση του καύσωνα και συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω των υψηλών ελάχιστων θερμοκρασιών.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι οι πολύ θερμές αέριες μάζες, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους τοπικά ενισχυμένους ανέμους, δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Συστάσεις Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

* Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

* Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

* Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

* Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπόνηση τίθενται σε ισχύ σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε σειρά περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.

Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, η παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα μπορεί, ωστόσο, να παραμένει διαθέσιμη η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό, εξαιρουμένων των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων.

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους είναι η εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Τέλος, για εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη φύση της εργασίας τους.

Για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα μπορούν να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε μεταβολή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.