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Παρά τις δυσκολίες, σπούδασε νομικά και ακολούθησε μια λαμπρή μουσική πορεία, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τενόρους παγκοσμίως με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς και έχει ερμηνεύσει έργα σπουδαίων συνθετών σε εμβληματικές σκηνές του κόσμου.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, δραστηριοποιείται μέσω του ιδρύματός του για την κοινωνική ένταξη, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, όπου έχει πραγματοποιήσει σημαντικές συναυλίες.

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Στις 22 Σεπτεμβρίου 1958, σε μια αγροτική οικογένεια της Τοσκάνης, γεννήθηκε ένα παιδί που έμελλε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Ιταλός τενόρος που ένωσε την όπερα με το σύγχρονο τραγούδι, συμπληρώνει φέτος 68 χρόνια ζωής. Η ιστορία του είναι μια διαδρομή από τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας μέχρι τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω προσωπικά το 2019, στο Πεκίνο, σε πολιτιστική εκδήλωση παρουσία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Μια συνάντηση που θυμάμαι ιδιαίτερα για όσα μου είπε για την Ελλάδα.

Το παιδί της Τοσκάνης που γεννήθηκε με σοβαρό πρόβλημα όρασης

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Ο Αντρέα Μποτσέλι γεννήθηκε στο Λαϊάτικο, κοντά στην Πίζα. Οι γονείς του, Αλεσάντρο και Έντι, διατηρούσαν αγροτική επιχείρηση. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του διαγνώστηκε με συγγενές γλαύκωμα, μια σοβαρή πάθηση που επηρεάζει το οπτικό νεύρο. Σε ηλικία έξι ετών άρχισε μαθήματα πιάνου, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με το φλάουτο, το σαξόφωνο και άλλα μουσικά όργανα. Η μουσική ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε με τον κόσμο.

Περισσότερα για τη ζωή και την όρασή του

Το ατύχημα στα 12 χρόνια που του στέρησε οριστικά την όραση

Το 1970, σε ηλικία 12 ετών, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας, δέχθηκε χτύπημα από την μπάλα στο κεφάλι, στην περιοχή του ματιού. Το ατύχημα επιδείνωσε την ήδη σοβαρή οφθαλμολογική του κατάσταση και οδήγησε στην οριστική απώλεια της όρασής του. Δεν ήταν ένα παιδί χωρίς προβλήματα όρασης που τυφλώθηκε ξαφνικά από ένα απλό χτύπημα: η πάθησή του υπήρχε από τη γέννηση. Η απώλεια της όρασης δεν τον απομάκρυνε από τη μουσική ούτε από την επιθυμία να σπουδάσει.

Από τη Νομική και τα πιάνο μπαρ στην παγκόσμια μουσική σκηνή

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο της Πίζας και εργάστηκε για ένα διάστημα ως δικηγόρος. Παράλληλα τραγουδούσε και έπαιζε πιάνο σε μπαρ, χρηματοδοτώντας τις μουσικές σπουδές του. Καθοριστική υπήρξε η γνωριμία του με τον τενόρο Φράνκο Κορέλι. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 1992, όταν ο Ζουκέρο αναζητούσε τενόρο για το δοκιμαστικό του «Miserere», που προοριζόταν για τον Λουτσιάνο Παβαρότι. Το 1994 ο Μποτσέλι κέρδισε την κατηγορία νέων καλλιτεχνών στο Σανρέμο με το «Il mare calmo della sera».

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Επίσημη βιογραφία του Αντρέα Μποτσέλι

Το «Con te partirò» και το τραγούδι που κατέκτησε τον πλανήτη

Το 1995 κυκλοφόρησε το «Con te partirò». Η εκδοχή με τη Σάρα Μπράιτμαν, «Time to Say Goodbye», έγινε παγκόσμια επιτυχία. Ακολούθησαν τα «Vivo per lei», «The Prayer», «Romanza», «Sogno», «Sacred Arias», «Sì» και «Believe», καθώς και συνεργασίες με τη Σελίν Ντιόν, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, την Τζένιφερ Λόπεζ και την Αριάνα Γκράντε. Ερμήνευσε επίσης έργα των Πουτσίνι και Βέρντι. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του έχουν ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια αντίτυπα και το 2010 απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

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Η οικογένεια, οι δύο γάμοι και τα τρία παιδιά

Με την πρώτη σύζυγό του, Ενρίκα Τσεντσάτι, απέκτησε τον Άμος το 1995 και τον Ματέο το 1997. Ο γάμος τους έληξε το 2002. Στη συνέχεια συνδέθηκε με τη Βερόνικα Μπέρτι. Απέκτησαν το 2012 την κόρη τους Βιρτζίνια και παντρεύτηκαν το 2014. Ο Ματέο ακολούθησε τη μουσική, συνεργαζόμενος με τον πατέρα του στο «Fall on Me». Η Βιρτζίνια εμφανίστηκε επίσης μαζί του, ερμηνεύοντας το «Hallelujah».

Η Ελλάδα, το Ηρώδειο και η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

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Τον Σεπτέμβριο του 2010 εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, σε συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για την έρευνα κατά του καρκίνου. Στις 18 Ιουλίου 2023 επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με τη συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων. Η αγάπη του για τη χώρα μας, όμως, δεν ήταν κάτι που διαπίστωσα μόνο από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Την είχα ακούσει από τον ίδιο στο Πεκίνο.

Η προσωπική μου συνάντηση με τον Μποτσέλι στο Πεκίνο το 2019

Ήταν Μάιος του 2019, όταν βρέθηκα στο Πεκίνο, όπου ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε οργανώσει μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τον Διάλογο των Ασιατικών Πολιτισμών. Παρόντες ήταν αρχηγοί κρατών, ανάμεσά τους ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου, τη «Φωλιά του Πουλιού». Ο Μποτσέλι ερμήνευσε το «Nessun Dorma» από την «Τουραντότ» του Πουτσίνι. Εκεί είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Δεν ήταν μια τυπική γνωριμία λίγων δευτερολέπτων. Μετά την εκδήλωση καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι για φαγητό και μιλήσαμε περισσότερο. Μου είπε τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Η αγάπη του για τη χώρα μας ήταν φανερή στον τρόπο με τον οποίο αναφερόταν σε αυτήν. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που, παρά την τεράστια διεθνή αναγνώρισή του, μπορούσε να συζητήσει ανθρώπινα, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα. Κάθε φορά που ακούω τη φωνή του, η σκέψη μου επιστρέφει σε εκείνη τη βραδιά στο Πεκίνο.

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Διάσκεψη για τον Διάλογο των Ασιατικών Πολιτισμών

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Ο άνθρωπος που δεν άφησε την τύφλωση να περιορίσει τη ζωή του

Ο Μποτσέλι σπούδασε, εργάστηκε, δημιούργησε οικογένεια και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Αγαπά την ιππασία και το ποδόσφαιρο. Μέσω του Andrea Bocelli Foundation στηρίζει την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Τον Απρίλιο του 2020 τραγούδησε μόνος στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, σε διαδικτυακή συναυλία που παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι.

Μια φωνή που θα συνεχίσει να ταξιδεύει

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Στα 68 του χρόνια έχει πίσω του μια εντυπωσιακή διαδρομή: από το αγρόκτημα της Τοσκάνης στις μεγαλύτερες όπερες και από τα πιάνο μπαρ στα στάδια. Για μένα, όμως, ο Μποτσέλι δεν είναι μόνο η φωνή του «Con te partirò» ή του «Nessun Dorma». Είναι και ο άνθρωπος που γνώρισα στο Πεκίνο, που καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και που μου μίλησε με τόση αγάπη για την Ελλάδα. Υπάρχουν φωνές που τις ακούς και τις θαυμάζεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που, όταν τους γνωρίσεις, η φωνή τους αποκτά για σένα μια εντελώς διαφορετική, προσωπική σημασία. Ο Αντρέα Μποτσέλι είναι ένας από αυτούς.