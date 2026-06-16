Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, όταν μια γιγαντιαία φουσκωτή μπάλα του Μουντιάλ παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τη σφοδρή βροχόπτωση, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε… πίστα του Rocket League.
Το τεράστιο διαφημιστικό φουσκωτό αποκολλήθηκε από το σημείο όπου ήταν εγκατεστημένο και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα στα οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς. Κάποιοι επιχείρησαν να το αποφύγουν, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται φορτηγό να συγκρούεται με τη γιγαντιαία μπάλα στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του.
Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με το ασυνήθιστο περιστατικό να γίνεται γρήγορα viral.