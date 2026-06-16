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Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, όταν μια γιγαντιαία φουσκωτή μπάλα του Μουντιάλ παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τη σφοδρή βροχόπτωση, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε… πίστα του Rocket League.

🇸🇻 Check this out. It was raining balls deep in El Salvador over the weekend.



A giant inflatable World Cup soccer ball was found terrorizing the streets of San Salvador during heavy wind and rain.



Where's Indiana Jones when you need him?



Writer: Jamiepic.twitter.com/gfXeQMtNfo Advertisement Advertisement June 15, 2026

Το τεράστιο διαφημιστικό φουσκωτό αποκολλήθηκε από το σημείο όπου ήταν εγκατεστημένο και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα στα οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς. Κάποιοι επιχείρησαν να το αποφύγουν, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται φορτηγό να συγκρούεται με τη γιγαντιαία μπάλα στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του.

Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με το ασυνήθιστο περιστατικό να γίνεται γρήγορα viral.