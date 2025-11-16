Στην βρετανική Vogue του προηγούμενου μήνα, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? («Είναι ντροπή να έχεις σύντροφο σήμερα;»), το οποίο ενέπνευσε αναρτήσεις σε TikTok και Instagram οι οποίες έθεταν την ίδια ερώτηση.

Στο viral άρθρο, η συγγραφέας Chante Joseph υποστηρίζει ότι έχει συντελεστεί μια αλλαγή στον τρόπο που οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες παρουσιάζουν τις σχέσεις τους online, γράφοντας ότι οι γυναίκες θέλουν να αποκομίσουν τα «κοινωνικά οφέλη» του να έχουν σύντροφο, χωρίς να φαίνονται «καταναλωτικά προσκολλημένες στον σύντροφό τους».

Η Joseph επισημαίνει ότι η συχνή ανάρτηση φωτογραφιών με τον σύντροφο μπορεί να θεωρηθεί «αμήχανη» και «πολιτισμικά αποτυχημένη». Σε πιο σοβαρό τόνο, αναφέρει ότι το να έχεις σύντροφο δεν θεωρείται πλέον «κατόρθωμα» και δεν σε καθιστά ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο γυναίκα όπως ίσως συνέβαινε στο παρελθόν. Παράλληλα, πιστεύει ότι οι γυναίκες διστάζουν να δημοσιεύουν τους συντρόφους τους λόγω του «πατριαρχικού συστήματος υπό το οποίο ζούμε και το πόσο καταπιεστικό είναι για τις γυναίκες».

«Πολλές γυναίκες λένε ότι είναι ωραίο να έχεις αρραβωνιαστικό. Είναι ωραίο να έχεις σύζυγο», δήλωσε η Joseph στο Woman’s Hour του BBC Radio 4. «Δεν είναι. Πρέπει να επανεκτιμήσουμε τη σχέση μας με τους άνδρες σε αυτό το πολιτικό κλίμα», επεσήμανε.

Τι έχουν να πουν οι ειδικοί

«Για όσους βγάζουν χρήματα από τα social media, η αποφυγή ανάρτησης ενός νέου συντρόφου μπορεί να είναι θέμα συνέπειας», λέει η δρ. Τζίλιαν Μπρουκς, αναπληρώτρια καθηγήτρια marketing επιρροής και social media στο King’s College του Λονδίνου.

«Πουλάνε μια ξεχωριστή αισθητική, μια ξεχωριστή γεύση», εξηγεί η δρ. Μπρουκς. «Εξυπηρετούν ένα πολύ αφοσιωμένο και συγκεκριμένο κοινό, οπότε αν αποκλίνουν από το στυλ τους, μπερδεύουν το κοινό τους και οι άνθρωποι απλώς τους εγκαταλείπουν», τόνισε.

Αλλά δεν είναι μόνο οι influencers που δεν θέλουν να δημοσιεύουν τους συντρόφους τους. Η Μίλι είναι αρραβωνιασμένη με τον σύντροφό της για σχεδόν πέντε χρόνια, αλλά η 25χρονη λέει ότι διστάζει να αναρτήσει τον αρραβωνιαστικό της στα social media.

«Δεν θέλω να φανώ εξαρτημένη από τον σύντροφό μου ή ότι η σχέση μας είναι όλη μου η προσωπικότητα», εξηγεί. «Τα social media δημιουργούν μια πολύ στενή εικόνα ενός ατόμου», προσθέτει. «Όταν δείχνεις μόνο φωτογραφίες και stories με τον σύντροφό σου, δημιουργείται η εικόνα ενός μικρού εμμονικού στοιχείου».

Η Σάρλοτ είναι σε σχέση με τον σύντροφό της για δύο χρόνια. Η 20χρονη λέει ότι επιλέγει να μην δημοσιεύει τον σύντροφό της στα social media για διάφορους λόγους. Σε αισθητικό επίπεδο, αναφέρει ότι δεν έχουν πολλές φωτογραφίες μαζί που θα τις θεωρούσε «instagrammable» (κατάλληλες για την αισθητική του Instagram). Αλλά πέρα από αυτό, πιστεύει ότι μια σχέση πρέπει να είναι «πιο ιδιωτική και από τη φιλία».

Η δρ. Γουέντολιν Σάιντμαν, κοινωνική ψυχολόγος στο Michigan State University, μελετά πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν online, με ιδιαίτερη έμφαση στις ερωτικές σχέσεις. Η κοινοποίηση τόσο προσωπικών πτυχών της ζωής σου στο διαδίκτυο μπορεί μερικές φορές να συνοδεύεται από άγχος, κάτι που η Σάιντμαν αποδίδει στον φόβο της διαδικτυακής μόνιμης παρουσίας.

«Οι άνθρωποι πλέον δεν αναρτούν τόσο πολλά πράγματα online», παρατηρεί η δρ. Σάιντμαν, «και μέρος αυτού είναι ότι συνειδητοποιούν ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να υπάρχουν για πάντα στο διαδίκτυο. Δεν μπορείς πραγματικά να τα εξαφανίσεις», επεσήμανε.

Με πληροφορίες από BBC