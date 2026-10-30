Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κυβερνήσεις σε πολλές χώρες παγκοσμίως εκδίδουν πλέον επίσημες οδηγίες, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες έκτακτες κρίσεις διατηρώντας αποθέματα τροφίμων, νερού και φαρμάκων στο σπίτι.

Οι συστάσεις για τη διάρκεια της αυτάρκειας ποικίλλουν, με τις περισσότερες χώρες να προτείνουν προμήθειες για 72 ώρες, ενώ ορισμένα κράτη συνιστούν αποθέματα που καλύπτουν έως και δέκα ημέρες.

Τα προτεινόμενα κιτ ετοιμότητας περιλαμβάνουν βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως κονσέρβες, πόσιμο νερό, φακούς, μπαταρίες και ραδιόφωνα για την ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής των τηλεπικοινωνιών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις, διακοπές ηλεκτροδότησης ή άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

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Ένα σενάριο που μέχρι πρότινος έμοιαζε απίθανο μετατρέπεται πλέον σε επίσημη κυβερνητική σύσταση: οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες έκτακτες κρίσεις, διατηρώντας στο σπίτι βασικές προμήθειες, όπως τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ιαπωνία, τον Καναδά και πολλές ακόμη χώρες, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν οδηγίες ετοιμότητας, προτρέποντας τα νοικοκυριά να έχουν αποθέματα που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για διάστημα από τρεις έως και δέκα ημέρες.

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Οι συστάσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές πρότυπο ούτε για τη διάρκεια της προετοιμασίας ούτε για το ακριβές περιεχόμενο των αποθεμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, η συνηθέστερη οδηγία είναι η συγκέντρωση τροφίμων, νερού και άλλων απαραίτητων ειδών για τουλάχιστον 72 ώρες.

«Μην περιμένετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης: προετοιμαστείτε τώρα!», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ κυβερνητικός λογαριασμός της γαλλικής περιφέρειας της Νορμανδίας, καλώντας τους κατοίκους να δημιουργήσουν ένα βασικό κιτ ετοιμότητας 72 ωρών.

#BREAKING Normandy prefecture urges residents to stockpile 72-hour emergency kits for “potential crises.” — Insider (World News) (@InsiderWN) October 28, 2026

Πρόσφατα, ανάλογη οδηγία εξέδωσε και η Βρετανία, μέσω της ενημερωτικής εκστρατείας «Be Ready». Στόχος της είναι να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν σοβαρές κρίσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις ή ενέργειες εχθρικών κρατών.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, μάλιστα, αναφέρθηκε και στις δικές του προμήθειες, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο BBC Radio: «Μου αρέσουν τα φασόλια μου, οπότε έχω άφθονα στο ντουλάπι, καθώς και σούπες. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα είδη που θα συνιστούσα στους ανθρώπους να διαθέτουν».

Αντίστοιχες συστάσεις για κιτ έκτακτης ανάγκης 72 ωρών έχουν διατυπώσει η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ολλανδία. Άλλες χώρες, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία, προτείνουν την αποθήκευση τροφίμων και βασικών αγαθών για περίπου μία εβδομάδα, ενώ στη Γερμανία η σχετική σύσταση φτάνει τις δέκα ημέρες.

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Σε φωτογραφία αρχείου εικονίζεται ένα ενδεικτικό κιτ έκτακτης ανάγκης, το οποίο παρουσιάζει ο Martin Schelleis, πρόεδρος της Malteser Hilfsdienst —μιας γερμανικής οργάνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας— κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρακτορείο Reuters στην Κολωνία της Γερμανίας, στις 26 Οκτωβρίου 2026. Η γερμανική κυβέρνηση συνιστά τη συγκέντρωση βασικών προμηθειών στο σπίτι —όπως εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας έτοιμα προς κατανάλωση και διάφορα χρήσιμα είδη— επαρκών για τρεις ημέρες σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Τρόφιμα, νερό και βασικές προμήθειες για κάθε ενδεχόμενο

Όπως επισημαίνει το Newsweek, δεν προσδιορίζουν όλες οι χώρες με ακρίβεια πόσες ημέρες πρέπει να καλύπτουν τα αποθέματα των νοικοκυριών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας, η οποία συμβουλεύει τους πολίτες να διαθέτουν κιτ έκτακτης ανάγκης, χωρίς να ορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτάρκειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οδηγίες αφορούν γενικά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ενώ σε άλλες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κινδύνους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επίσημες οδηγίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Ready.gov του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το να είστε προετοιμασμένοι σημαίνει να έχετε τα δικά σας τρόφιμα, νερό και άλλες προμήθειες για αρκετές ημέρες».

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Παρόμοια είναι η σύσταση του Καναδά, όπου οι πολίτες καλούνται να έχουν έτοιμο ένα κιτ έκτακτης ανάγκης που θα καλύπτει τις ανάγκες τους για 72 ώρες.

Σε άλλες περιοχές, οι οδηγίες είναι πιο τοπικές και προσαρμοσμένες στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Στη Δυτική Αυστραλία, για παράδειγμα, όσοι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από κυκλώνες καλούνται να ετοιμάζουν αποθέματα τροφίμων, νερού και φαρμάκων. Αντίστοιχα, το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική συνιστά στα νοικοκυριά να διατηρούν επαρκείς προμήθειες για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Η ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις βρίσκεται, παράλληλα, όλο και ψηλότερα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Προετοιμασίας, επισημαίνοντας τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά και την απειλή φυσικών καταστροφών που εντείνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

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Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ έκτακτης ανάγκης

Παρότι οι χώρες δεν συμφωνούν ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να επαρκούν οι προμήθειες, οι βασικές κατηγορίες αγαθών που συνιστούν οι αρχές παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες.

Ένα κιτ έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως κονσέρβες και άλλα προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού.

Απαραίτητα φάρμακα.

Μπαταρίες και φακό.

Ραδιόφωνο για την ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής των τηλεπικοινωνιών ή της ηλεκτροδότησης.

Οι ποσότητες πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο συστήνεται να μπορεί να καλύπτει αυτόνομα τις ανάγκες του.

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Οι χώρες που συνιστούν αποθήκευση τροφίμων και προμηθειών

Σύμφωνα με την καταγραφή που παρουσιάζει το Newsweek, οδηγίες για τη διατήρηση βασικών αποθεμάτων ή τη δημιουργία κιτ έκτακτης ανάγκης έχουν εκδοθεί σε χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους.

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Ευρώπη: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία και Κροατία.

Βόρεια Αμερική: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

Νότια Αμερική: Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή και Βραζιλία.

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Αφρική: Νότια Αφρική.

Ασία: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη.

Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.

Το μήνυμα των κυβερνήσεων είναι κοινό: ακόμη και χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή, η διατήρηση βασικών προμηθειών στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση μιας απρόβλεπτης κρίσης.