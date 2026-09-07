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Η εντατικοποίηση των βομβαρδισμών στις ουκρανικές υποδομές αναγκάζει τις οικογένειες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης σε ασφαλέστερες περιοχές ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει κατακόρυφη πτώση στα ποσοστά γεννήσεων, εντείνοντας τη δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Πολλές έγκυες γυναίκες εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών τους, με ορισμένες να αποφεύγουν τη γέννηση παιδιών λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί ο πόλεμος.

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Στο Κίεβο βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή, προειδοποιώντας για την προσέγγιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν εκρήξεις σε κοντινή απόσταση κατά το τελικό στάδιο του τοκετού της Alyona Bohatyrenko.

«Γέννησα εν μέσω αεροπορικού συναγερμού!» δήλωσε χαμογελαστή η 32χρονη, καθώς ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, λίγα μόλις λεπτά μετά τη γέννηση. «Τίποτα από αυτά δεν είναι φυσιολογικό, αλλά… κάπως το συνηθίζεις».

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Οι γιατροί στο Μαιευτήριο Αρ. 2 του Κιέβου πήραν ένα υπολογισμένο ρίσκο, προχωρώντας στον τοκετό της Bohatyrenko μέσα στον θάλαμο, την ώρα που η πόλη βρισκόταν υπό την απειλή αεροπορικών επιθέσεων.

Το ίδιο συνέβη και με τη 26χρονη Yuliia Ishchuk, η οποία γέννησε επίσης εκεί την περασμένη Τετάρτη.

Ο σύζυγός της, ο 30χρονος στρατιωτικός Vitalii Ishchuk, θυμήθηκε τη στιγμή που το ζευγάρι κατάλαβε ότι η γέννα πλησίαζε. «Στις τρεις το πρωί έσπασαν τα νερά, αλλά δεν είχαμε ετοιμάσει τίποτα και δεν ήταν τίποτα έτοιμο», είπε.

Το Κίεβο δεχόταν επίθεση, όπως συμβαίνει σχεδόν αδιάκοπα από τις 27 Αυγούστου, οπότε η Ρωσία κλιμάκωσε σημαντικά την εκστρατεία βομβαρδισμών της. «Νομίζαμε ότι το σπίτι θα γινόταν κομμάτια. Καλέσαμε ασθενοφόρο· ήρθαν και όλα πήγαν καλά».

Σημαντικές αποφάσει ζωής στον ορίζοντα

Στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αεροπορικής πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας —κατά την οποία κάθε πλευρά πλήττει σφοδρά τις ενεργειακές και υλικοτεχνικές υποδομές της άλλης επιδιώκοντας να αποκτήσει πλεονέκτημα— η Μόσχα έχει εξαπολύσει σμήνη ταχύτατων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τύπου jet, τα οποία είναι πιο καταστροφικά από τα παλαιότερα μοντέλα.

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Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, οι αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή πραγματοποιούνται σε εικοσιτετράωρη βάση και όχι μόνο τη νύχτα, διαταράσσοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν με την έλευση του χειμώνα, καθώς η Ρωσία στοχεύει το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, το οποίο παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό.

Η Ρωσία δηλώνει ότι οι επιθέσεις της εξυπηρετούν στρατιωτικό σκοπό, ενώ η Ουκρανία υποστηρίζει ότι αποσκοπούν στο να κάμψουν το ηθικό των πολιτών και να αναγκάσουν την κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη.

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Και για τις δύο οικογένειες με μικρά παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι αυξανόμενες απειλές τις αναγκάζουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετακίνησης σε ασφαλέστερο κατάλυμα στο Κίεβο ή και πλήρους απομάκρυνσης από την πόλη.

«Θα πρέπει να μετακομίσουμε κάπου αλλού για να βρούμε καλύτερο καταφύγιο – όχι κάποιο υπόγειο σχολείου ή καταστήματος, αυτό δεν είναι καθόλου καταφύγιο», δήλωσε ο Βιτάλι Ιστσούκ.

Ο Μποχατιρένκο απέκλεισε το ενδεχόμενο μετακίνησης στο εξωτερικό, αλλά πρόσθεσε: «Σκεφτόμαστε τελικά να πάμε κάπου αλλού αυτόν τον χειμώνα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι, με βάση τις προβλέψεις, θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουμε στο Κίεβο τον χειμώνα με ένα μικρό παιδί».

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«Κανείς δεν θέλει να γεννήσει»

Κάτω από το νοσοκομείο, αρκετές έγκυες γυναίκες κατευθύνθηκαν σε καταφύγιο μαζί με τους συντρόφους τους, ανταποκρινόμενες σε νέα προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή.

Η 29χρονη Γιούλια Κούχαρ δήλωσε ότι είδε ελάχιστες γυναίκες μαζί της στην πτέρυγα μαιευτικής.

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Κανείς δεν θέλει να γεννήσει», είπε στο Reuters.

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Η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση, με τα ποσοστά γεννήσεων να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση —αρχικά λόγω οικονομικών παραγόντων πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή και, από τον Φεβρουάριο του 2022, εξαιτίας της στράτευσης των συντρόφων και των ανησυχιών για την ασφάλεια της χώρας. Η Κούχαρ περίμενε το τρίτο της παιδί.

Έχοντας ήδη δύο κόρες, σκεφτόταν ότι θα ήταν ωραίο να αποκτήσει ένα αγόρι, αλλά ο πόλεμος —και ο κίνδυνος να κληθούν οι άνδρες να υπηρετήσουν στον στρατό— την έκαναν να το ξανασκεφτεί. «Θέλαμε αγόρι.

Όμως υπάρχει πόλεμος και δεν χρειάζομαι αγόρι. Ας κάνουμε μόνο κορίτσια».

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