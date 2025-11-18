Η Σεΐχ Χασίνα, μία από τις πιο επιδραστικές αλλά και αμφιλεγόμενες πολιτικές προσωπικότητες του Μπαγκλαντές, πέρασε από το στάδιο του συμβόλου της δημοκρατίας σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της χώρας με κατηγορίες για βίαιη καταστολή κινητοποιήσεων και τελικά φυγή στο εξωτερικό. Μετά από 15 συνεχόμενα χρόνια στην εξουσία, η πάλαι ποτέ «μητέρα της ανάπτυξης» βρέθηκε αντιμέτωπη με καταδίκη σε θάνατο από ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέα συζήτηση γύρω από το πολιτικό της αφήγημα, τη διακυβέρνησή της και το μέλλον του Μπαγκλαντές.

Η Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα τον Αύγουστο του 2024 για να ξεφύγει από τις μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη διακυβέρνησή της.

Advertisement

Advertisement

Εως και 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις εβδομάδες διαδηλώσεων που οδήγησαν στην εκδίωξή της, οι περισσότεροι από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με ερευνητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η έκθεσή τους έδειξε ότι η ίδια και η κυβέρνησή της προσπάθησαν να κρατηθούν στην εξουσία χρησιμοποιώντας συστηματική και θανατηφόρα βία κατά των διαδηλωτών.

Η ίδια και το κόμμα της, η Αουάμι Λιγκ, είχαν πιστωθεί με την οικονομική πρόοδο της χώρας της Νότιας Ασίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κατηγορήθηκε ότι έγινε αυταρχική και ότι καταπίεζε κάθε μορφή αντιπολίτευσης.

Πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις, εξαφανίσεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της.

BREAKING: Bangladesh police are FIRING SHOTS at protesters.



After Sunday's protests left over 40 people dead, a CURFEW and INTERNET BLACKOUT have been imposed.



AUTHORITARIAN PM HASINA BETTER START LOOKING FOR THE EXIT DOOR.pic.twitter.com/AP0EKq4BB4 — Steve Hanke (@steve_hanke) August 4, 2024

Διαπιστώθηκε ότι είχε διατάξει θανατηφόρα καταστολή διαδηλωτών μεταξύ 15 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 2024. Η ίδια αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Ήταν η χειρότερη αιματοχυσία που είχε δει η χώρα από την ανεξαρτησία της το 1971.

Εντολή για «χρήση φονικών όπλων»

Τον Ιανουάριο του 2024, η Χασίνα κέρδισε μια πρωτοφανή τέταρτη θητεία ως πρωθυπουργός, σε εκλογές που οι επικριτές χαρακτήρισαν παρωδία και τις οποίες μποϊκόταρε η κύρια αντιπολίτευση.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αργότερα την ίδια χρονιά με αίτημα την κατάργηση των ποσοστώσεων σε θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Το καλοκαίρι είχαν ήδη μετατραπεί σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα, καθώς η Χασίνα χρησιμοποίησε την αστυνομία για βίαιη καταστολή.

Police fired tear gas and lobbed stun grenades as tens of thousands of protesters took to the streets of Bangladesh, calling for Prime Minister Sheikh Hasina to resign https://t.co/bWwJsiLl6d pic.twitter.com/Q1T8AM9GV1 Advertisement August 4, 2024

Bangladesh protests inspired by Kenya’s Gen Z protests escalate as Bangladeshians form their own camping square where they are camping 24/7 calling for the removal of PM Husna over killing of protesters #NaneNane #NaneNaneMarch pic.twitter.com/pPBkpXbfLc — Mark Mutua (@itsmarkmutua) August 4, 2024

Μπροστά στις αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτησή της, η Χασίνα έμεινε ανυποχώρητη και χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «τρομοκράτες». Επίσης φυλάκισε εκατοντάδες ανθρώπους και άσκησε ποινικές διώξεις σε εκατοντάδες ακόμη.

Ένα διαρρεύσαν ηχητικό ντοκουμέντο υποστήριζε ότι είχε δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να «χρησιμοποιήσουν φονικά όπλα» κατά των διαδηλωτών. Η ίδια αρνείται ότι έδωσε ποτέ τέτοια εντολή για πυρά εναντίον άοπλων πολιτών.

Advertisement

Μερικές από τις πιο αιματηρές σκηνές σημειώθηκαν στις 5 Αυγούστου, την ημέρα που η Χασίνα διέφυγε με ελικόπτερο πριν τα πλήθη εισβάλουν στην κατοικία της στην Ντάκα. Η αστυνομία σκότωσε τουλάχιστον 52 ανθρώπους εκείνη την ημέρα σε μια πολυσύχναστη συνοικία—ένα από τα χειρότερα περιστατικά αστυνομικής βίας στην ιστορία της χώρας.

Η Χασίνα, η οποία δικάστηκε ερήμην, χαρακτήρισε το δικαστήριο «φάρσα».

«Είναι ένα δικαστήριο-καγκουρό, ελεγχόμενο από τους πολιτικούς μου αντιπάλους, για να εκδώσει μια προαποφασισμένη ετυμηγορία… και να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από το χάος, τη βία και την κακοδιαχείριση της [νέας] κυβέρνησης», είπε στο BBC την εβδομάδα πριν την απόφαση.

Advertisement

Ζήτησε την άρση της απαγόρευσης του κόμματός της πριν τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Advertisement

Πώς ανέβηκε στην εξουσία η Σεΐχ Χασίνα;

Γεννημένη το 1947 σε μουσουλμανική οικογένεια στο Ανατολικό Μπενγκάλ, η Χασίνα είχε την πολιτική στο αίμα της.

Ο πατέρας της ήταν ο εθνικός ηγέτης Σεΐχ Μουτζίμπουρ Ραχμάν, ο «Πατέρας του Έθνους» του Μπαγκλαντές, που οδήγησε τη χώρα στην ανεξαρτησία από το Πακιστάν το 1971 και έγινε ο πρώτος της πρόεδρος.

Εκείνη την εποχή, η Χασίνα είχε ήδη γίνει ηγετική φυσιογνωμία στο Πανεπιστήμιο της Ντάκα.

Advertisement

Ο πατέρας της δολοφονήθηκε μαζί με τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της σε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1975. Μόνο η ίδια και η μικρότερη αδελφή της επέζησαν, επειδή βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Μετά από χρόνια εξορίας στην Ινδία, επέστρεψε στο Μπαγκλαντές το 1981 και ανέλαβε την ηγεσία της Αουάμι Λιγκ, του κόμματος του πατέρα της.

Συνεργάστηκε με άλλα κόμματα και ηγήθηκε δημοκρατικών διαδηλώσεων ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία του στρατηγού Ερσάντ. Ωθούμενη από το λαϊκό κίνημα, η Χασίνα μετατράπηκε σε εθνικό σύμβολο.

Από τα επιτεύγματα στον αυταρχισμό

Κάποτε μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το Μπαγκλαντές πέτυχε αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της από το 2009.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι περισσότερα από 25 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια τα τελευταία 20 χρόνια.

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανία ενδυμάτων, που αποτελεί τη μεγάλη πλειονότητα των εξαγωγών και έχει αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες.

Η κυβέρνηση της Χασίνα επένδυσε επίσης σε μεγάλα έργα υποδομής, όπως η γέφυρα Padma αξίας 2,9 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η Χασίνα έχει κατηγορηθεί ότι εφάρμοσε αυταρχικά μέτρα κατά πολιτικών αντιπάλων, επικριτών και ΜΜΕ — μια εντυπωσιακή αλλαγή για μια ηγέτιδα που κάποτε αγωνιζόταν για την πολυκομματική δημοκρατία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπολογίζουν ότι υπήρξαν τουλάχιστον 700 περιπτώσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και εκατοντάδες εξωδικαστικές εκτελέσεις από το 2009 και μετά. Η Χασίνα αρνείται κάθε ανάμειξη.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας κατηγορήθηκαν επίσης για σοβαρές παραβιάσεις. Το 2021, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη διαβόητη μονάδα Rapid Action Battalion για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δημοσιογράφοι και ακτιβιστές αντιμετώπισαν αυξανόμενες επιθέσεις, συλλήψεις, παρακολούθηση και παρενόχληση.

Η κυβέρνηση της Χασίνα κατηγορήθηκε επίσης για «δικαστική παρενόχληση» πολιτικών στόχων, όπως ο κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνίς — ο οποίος έγινε επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης μετά τη φυγή της. Ο Γιουνίς είχε φυλακιστεί νωρίτερα το 2024 και αντιμετώπιζε πάνω από 100 κατηγορίες που οι υποστηρικτές του θεωρούσαν πολιτικά υποκινούμενες.

Το καθεστώς της αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες αυτές και περιόρισε την πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων που επιδίωκαν να ερευνήσουν τις καταγγελίες.

Οι διαδηλώσεις για τις ποσοστώσεις στη δημόσια διοίκηση, που πυροδότησαν την περσινή εξέγερση, ξέσπασαν σε μια περίοδο που το Μπαγκλαντές αντιμετώπιζε αυξανόμενο κόστος ζωής μετά την πανδημία. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε, τα συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν δραματικά και το εξωτερικό χρέος της χώρας διπλασιάστηκε από το 2016.

Οι επικριτές απέδωσαν την κρίση σε κακοδιαχείριση της κυβέρνησης Χασίνα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πρόοδος ωφέλησε μόνο τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της.



