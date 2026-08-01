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Τουλάχιστον 21 άνθρωποι τραιυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, εξαιτίας του σεισμου 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στις 19.46 ώρα Ιταλίας στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις.

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Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

⚠️ UPDATE: Eight injuries reported after a strong M4.7 earthquake rattled the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic area near Naples, Italy.



Authorities confirm all injuries are non-life-threatening.#Terremoto – Sismo – #Napoli – Pozzuoli – Fuorigrotta – Campania https://t.co/BwhSKk6rbL pic.twitter.com/8bHrlbEaym August 1, 2026

🚨 BREAKING: M4.7 Earthquake Strikes Near Naples, Italy; Injuries Reported and Aftershocks Expected



A magnitude 4.7 earthquake struck near Naples, Italy, becoming the strongest seismic event in the area in nearly 40 years.pic.twitter.com/lALrdChU0A — War Updates FC (@k_c_shivansh) August 1, 2026

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.