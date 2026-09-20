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Από τη στιγμή που η Σελίν Ντιόν έφτασε στο Παρίσι για τη σειρά των συναυλιών της, δεκάδες θαυμαστές της συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει, hoping να τη δουν από κοντά.

Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας από την τρίτη συναυλία της, η Καναδή τραγουδίστρια δεν κατάφερε να αντισταθεί στο κάλεσμα των θαυμαστών που την περίμεναν έξω από το Royal Monceau, στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη Σελίν Ντιόν να ανεβαίνει ξυπόλυτη πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου και να τραγουδά μαζί με τους παρευρισκόμενους, χαρίζοντάς τους μια αυθόρμητη μίνι συναυλία.

Από τα ηχεία ακούγονταν οι νότες του εμβληματικού τραγουδιού «Pour que tu m’aimes encore», με τους θαυμαστές της να τραγουδούν μαζί της και να δημιουργούν ένα αυθόρμητο υπαίθριο καραόκε.

Η αντίδραση του δημοσιογράφου

Η απρόσμενη σκηνή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον γνωστό Γάλλο δημοσιογράφο και παρουσιαστή Γκιγιόμ Ντιράν, ο οποίος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ένα βίντεο από τη στιγμή, τραβηγμένο από απόσταση.

«Είναι περασμένες 23:00. Το να χαρακτηρίζει κανείς κακοπροαίρετα στο X αυτόν τον ενθουσιασμό ως απλή απόρριψη μιας μουσικής που δεν του αρέσει είναι απλοϊκό… Κάτι συμβαίνει εδώ και 3 εβδομάδες που δεν έχει υπάρξει από τον θάνατο του Hallyday. Θυμηθείτε τον Roland Barthes!», έγραψε ο Ντιράν.







Il est plus de 23 h.Des heures d’attente.Caractériser méchamment sur X cet enthousiasme par le simple rejet d’une musique que l’on n’aime pas est https://t.co/4al12AzsE0 se passe qq chose depuis 3 semaines qui n’a pas existé depuis la mort d’Hallyday . Rappelez Roland Barthes ! pic.twitter.com/1AeaP27ETY — Guillaume Durand (@guillaum_durand) September 18, 2026