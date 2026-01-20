Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους ή εξετράπησαν εκτός της εθνικής οδού στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, καθώς σφοδρή χιονόπτωση πλήττει την πολιτεία.

Η τεράστια καραμπόλα οδήγησε την Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής Interstate 196, το πρωί της Δευτέρας, λίγο νοτιοδυτικά του Γκραντ Ράπιντς, ενώ οι αρχές εργάζονταν για την απομάκρυνση όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30 ημιφορτηγών. Η Πολιτειακή Αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι.

drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.



video credits • foxweather pic.twitter.com/8VeWH9LpSR — moon, the Creator (@alilmoonn) January 19, 2026

Ο Πέδρο Μάτα Τζούνιορ δήλωσε ότι μπορούσε μόλις να δει τα αυτοκίνητα μπροστά του καθώς το χιόνι κάλυψε τα πάντα, ενώ οδηγούσε με 20-25 μίλια/ώρα πριν από τη σύγκρουση. Κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια το φορτηγό του και αποφάσισε να το μετακινήσει στο διάζωμα για να αποφύγει ενδεχόμενη πρόσκρουση από πίσω.

«Ήταν λίγο τρομακτικό, απλώς ακούγοντας όλα τα χτυπήματα και τις εκρήξεις πίσω σου. Είδα τι ήταν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω τι ήταν πίσω μου ακριβώς», είπε ο Μάτα.

Roughly 100 vehicles involved in Michigan pileup amid snowy conditions, injuries https://t.co/djGHqwU1aR pic.twitter.com/AHMSKTp24E — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Η καραμπόλα αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα της μεγάλης χειμερινής κακοκαιρίας που κινείται σε όλη τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες ή χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από τη βόρεια Μινεσότα έως νότια και ανατολικά, καλύπτοντας Ουισκόνσιν, Ιντιάνα, Οχάιο, Πενσυλβάνια και Νέα Υόρκη.

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, χιόνισε ακόμη και στο Νότιο Πάντ της Φλόριντα, δυσκολεύοντας τους παίκτες ποδοσφαίρου να κρατήσουν την μπάλα κατά τη διάρκεια των πλέι οφ στη Μασαχουσέτη και στο Σικάγο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες κάτω του μηδενός είναι πιθανές κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Τρίτη σε μεγάλο μέρος της βορειο-κεντρικής Φλόριντα και νοτιοανατολικής Τζόρτζια.

Not a good day on I-196. pic.twitter.com/5xdN6p74rS — Sen. Roger Victory (@SenRogerVictory) January 19, 2026

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όταβα στο Μίσιγκαν ανέφερε πολλαπλές συγκρούσεις καθώς και πολυάριθμα αυτοκίνητα που εξετράπησαν της πορείας τους. Οι εγκλωβισμένοι οδηγοί μεταφέρονταν με λεωφορεία στο Λύκειο Χάντσονβιλ, όπου μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια ή να κανονίσουν τη μεταφορά τους.

Οι αρχές ανέμεναν ότι η οδός θα παρέμενε κλειστή για αρκετές ώρες κατά την απομάκρυνση των οχημάτων.

Πηγή: Associated Press