Μια αυτοαποκαλούμενη μάντισσα από το Σίδνεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχουν αποκαλυφθεί ποτέ στην Αυστραλία.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας κατηγορεί την 53χρονη Άνια Φαν, η οποία συστηνόταν ως μάντισσα και δασκάλα του φενγκ σούι, ότι μαζί με την κόρη της εξαπατούσαν ευάλωτα άτομα, υποσχόμενες πλούτο και έναν «δισεκατομμυριούχο» που, όπως έλεγε, «ήταν γραμμένος στο ριζικό τους».

Με την πάροδο των χρόνων μικρές απάτες εξελίχθηκαν σε ένα τεράστιο δίκτυο που περιλάμβανε ψεύτικες ταυτότητες, ξέπλυμα χρήματος μέσω καζίνο και αγοραπωλησίες πολυτελών ακινήτων σε όλο το Σίδνεϊ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με το «μέντιουμ»

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Φαν έπειθε τα θύματά της να λάβουν τραπεζικά δάνεια, κρατώντας για τον εαυτό της μεγάλο μέρος των χρημάτων, βασισμένη σε ψευδείς «προβλέψεις» για μελλοντικό πλούτο.

Μαζί με την 25χρονη κόρη της, η αυτοαποκαλούμενη «μάντισσα» φέρεται να δημιούργησε μια «αυτοκρατορία» απάτης που εκμεταλλευόταν ανθρώπους σε οικονομική απόγνωση.

«Η 53χρονη παρουσιαζόταν ως ειδικός του φενγκ σούι και μάντισσα, πείθοντας ευάλωτους ανθρώπους να δανειστούν χρήματα για λογαριασμό εγκληματικού κυκλώματος», δήλωσε ο επιθεωρητής Γκόρντον Άρμπιντζα, επικεφαλής της Ομάδας Οικονομικού Εγκλήματος. «Κάθε φορά που έπειθε κάποιον να πάρει δάνειο, κέρδιζε τουλάχιστον 150.000 δολάρια».

Το πρωί της Τετάρτης η αστυνομία έκανε έφοδο στην πολυτελή έπαυλη των δύο γυναικών στο Ντόβερ Χάιτς, στα ανατολικά του Σίδνεϊ, και τις συνέλαβε, ενώ κατέσχεσε οικονομικά έγγραφα, επώνυμες τσάντες, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, μάρκες καζίνο αξίας 6.600 δολαρίων Αυστραλίας και μια χρυσή ράβδο 40 γραμμαρίων, αξίας περίπου 10.000 δολαρίων.

Οι Αρχές πάγωσαν, επίσης, περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, σύμφωνα με την Επιτροπή Εγκλήματος της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Μια αυτοκρατορία πλούτου χτισμένη πάνω στην ευπιστία των θυμάτων

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Φαν ενεργούσε υπό τις εντολές του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, του 38χρονου Μπινγκ «Μάικλ» Λι, από τη Σαγκάη, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο στο ρετιρέ των 18 εκατ. δολαρίων του, στο πολυτελές συγκρότημα Crown Barangaroo, απ’ όπου φέρεται να συντόνιζε τη δράση.

Η έπαυλη της Φαν, αξίας 12,9 εκατ. δολαρίων, διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, ιδιωτικό κινηματογράφο, γυμναστήριο, χαμάμ, πισίνα, ιδιωτικό ασανσέρ και πανοραμική θέα στο λιμάνι – όλα αγορασμένα με στεγαστικό δάνειο από την εθνική τράπεζα της Αυστραλίας.

«Δεν έχει εργαστεί καθόλου αυτά τα χρόνια», ανέφερε ο Άρμπιντζα. «Μόνο οι δόσεις του σπιτιού της ανερχόταν σε 56.000 δολάρια τον μήνα, ενώ λάμβανε επίδομα αναπηρίας για περισσότερα από 20 χρόνια και συγχρόνως ήταν VIP πελάτισσα σε καζίνο του Σίδνεϊ».

Η αστυνομία υποστηρίζει πως η Φαν «ξέπλυνε» πάνω από 520.000 δολάρια μέσα σε δύο μήνες στο καζίνο, ενώ σε μία μόνο συνεδρία φέρεται να διακίνησε 45.000 δολάρια σε τρεις ώρες. Παράλληλα, έπεισε την κόρη της να αγοράσει διαμέρισμα 5,3 εκατ. δολαρίων στο Ρόουζ Μπέι.

Η αυτοαποκαλούμενη «μάντισσα» αντιμετωπίζει 39 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, 19 περιπτώσεις εξαπάτησης με σκοπό οικονομικό όφελος και περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ίδια παραμένει υπό κράτηση και θα παρουσιαστεί ενώπιον τοπικού δικαστηρίου. Η κόρη της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, έχοντας κατηγορηθεί για πολλαπλές απάτες, και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.





