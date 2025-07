Τουλάχιστον 136 άμαχοι, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Αλαουιτών, «εκτελέστηκαν» από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας στη βορειοδυτική Συρία, όπου είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον μαχητών που παραμένουν πιστοί στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι μεταβατικές αρχές της Συρίας έκαναν λόγο για «μεμονωμένες βιαιοπραγίες».

Από τις συγκρούσεις, τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί μετά την ανατροπή και τη φυγή του Άσαντ τον Δεκέμβριο, έχουν σκοτωθεί μέσα σε δύο ημέρες 231 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

The Syrian Observatory for Human Rights reported 147 deaths following clashes over the past two days in #Syria's coastal areas. The conflict, which initially involved the forces of the ministries of defense and interior fighting remnants of the ousted regime, later escalated to… pic.twitter.com/l5TlPdgeei