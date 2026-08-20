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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον καταρράκτη Mae Sa, στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, όταν η ξαφνική υπερχείλιση του νερού δημιούργησε ισχυρό χείμαρρο που παρέσυρε ομάδα τουριστών.

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Αυγούστου, τη στιγμή που οι επισκέπτες βρίσκονταν πάνω σε βράχια μέσα στην κοίτη του καταρράκτη.

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Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους τουρίστες να προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία τους απέναντι στα ορμητικά νερά, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν ο ένας τον άλλον να μην παρασυρθεί.

WATCH: Heart-stopping video shows tourists caught in a sudden flash flood at a waterfall in Thailand.



The water came rushing through Mae Sa Waterfall in Chiang Mai, sweeping several people downstream within seconds.



Park rangers eventually helped get everyone to safety, with… pic.twitter.com/i28pqZdjUc August 19, 2026

Η αντίδραση των υπευθύνων του πάρκου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα όλοι οι επισκέπτες να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το επικίνδυνο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστησαν μόνο ελαφρείς τραυματισμούς και εκδορές, ενώ τους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει απότομα η ροή του νερού είχε ακούσει ένα προειδοποιητικό σφύριγμα από εργαζόμενο του πάρκου. Όπως είπε, ετοιμαζόταν να πλησιάσει τον καταρράκτη για να βγάλει φωτογραφίες, όταν τα νερά άρχισαν ξαφνικά να φουσκώνουν.

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές περιόρισαν προσωρινά την πρόσβαση στον καταρράκτη Mae Sa, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών.