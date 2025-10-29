Όρια ταχύτητας για αυτοκίνητα, έχουν θεσπίσει όλες οι χώρες, τι συμβαίνει με τους… βιαστικούς πεζούς όμως; Η Σλοβακία, έρχεται να απαγορεύσει το να υπερβαίνει κανείς το όριο των 6 χιλιομέτρων την ώρα, σε όσους χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια της χώρας, είτε πεζούς, είτε ποδηλάτες ή χρήστες πατινιών.

Στη Σλοβακία λοιπόν, αν θέλει κανείς πεζός να είναι νόμιμος, θα πρέπει να περπατά στα πεζοδρόμια των πόλεων με ταχύτητα μέχρι 6 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή γρήγορο περπάτημα.

Η μέση ταχύτητα περπατήματος είναι συνήθως 4 με 5 χλμ/ώρα. Ωστόσο, το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς αναφέρει ότι 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται «μέτρια ταχύτητα» για άτομο με πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αποτραπούν τα ατυχήματα που συνέβαιναν κυρίως με ηλεκτρικά πατίνια.

«Ο βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, καθώς έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις με οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών», δήλωσε ο συντάκτης της τροποποίησης, Λούμπομιρ Βάζνι, βουλευτής του αριστερού λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο βουλευτής πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα βοηθήσει στο να αποδεικνύονται οι παραβάσεις, «ιδίως σε περιπτώσεις όπου πρέπει να διαπιστωθεί αντικειμενικά αν κάποιος κινούνταν πιο γρήγορα από ό,τι θεωρείται κατάλληλο σε χώρους που προορίζονται κυρίως για πεζούς».

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά οι υποστηρικτές του δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Η τροποποίηση αυτή προκάλεσε κύμα αστείων στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να φάνε πρόστιμο αν τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο.

Η αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική στην αλλαγή, ενώ ακόμη και το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερο να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά πατίνια στα πεζοδρόμια, παρά να μπει γενικό όριο ταχύτητας.