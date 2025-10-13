Δύο τρένα συγκρούστηκαν τη Δευτέρα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία. Σύμφωνα με την σλοβακική εφημερίδα Korzar, 7 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ίδιο μέσο αναφέρει πως 14 άτομα έχουν μέτριου βαθμού τραύματα. Συνολικά 91 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τα σλοβακικά δύο αμαξοστοιχίες εξπρές που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν μπροστά από μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε. Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους στη σύγκρουση, που σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό.



Πώς έγινε η σύγκρουση

Σε οπτικό υλικό που ανήρτησε η αστυνομία στο Facebook φαίνονται συντρίμμια καθώς και η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας). Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή.

Σύμφωνα με την σλοβακική SME, η σύγκρουση συνέβη όταν ο μηχανοδηγός του τρένου που ερχόταν από το Κόσιτσε αγνόησε το κόκκινο φανάρι και σταμάτησε μετά από αυτό.



Η ατμομηχανή εισήλθε στις ράγες του εξπρές τρένου που ερχόταν από το Ζβόλεν. Το τρένο πέρασε από μια σήραγγα και συγκρούστηκε με ένα σταματημένο εξπρές τρένο που ερχόταν από το Κόσιτσε. Ο μηχανοδηγός του πρόλαβε και πήδηξε από την ατμομηχανή πριν από τη σύγκρουση.

Η αμαξοστοιχία εξπρές που ερχόταν από το Κόσιτσε είχε μόνο τη μηχανή του στις ράγες του άλλου τρένου που ερχόταν από το Ζβόλεν, ενώ τα βαγόνια του παρέμειαν στις γραμμές της άλλης γραμμής.

Επιβάτης της μίας αμαξοστοιχίας: «Επιβάτες εκσφενδονίστηκαν προς το μέρος μας»

Ο Tίμπορ Ντολίνσκι ταξίδευε στο Ζβόλεν με το τρένο μαζί με μια ομάδα δώδεκα φίλων. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο μετά το ατύχημα.

«Το τρένο είναι σε άθλια κατάσταση. Όσοι κάθονταν προς την κατεύθυνση της σύγκρουσης εκσφενδονίστηκαν προς το μέρος μας», δήλωσε στην εφημερίδα Korzár.

Katastrofa kolejowa na Słowacji w Jablonov nad Turnou: 100 rannych, słowackie służby w pełnej akcji. Nie ma info o wsparciu z Polski – sytuacja dynamiczna. Trzymamy wszyscy razem kciuki za skuteczną pomoc. Czekamy na rozwój wydarzeń. #Słowacja #KatastrofaKolejowa pic.twitter.com/vRZqTAvdo9 — Wiadomości z Polski 🇵🇱 (@lerusixx35520) October 13, 2025

Στον τόπο του συμβάντος βρίσκονται επίσης αστυνομικοί ερευνητές, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι-Έστοκ, έχει ήδη φτάσει στο σημείο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου εκατό ελαφρώς τραυματισμένους, ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Επίσης σύμφωνα με τον Μάτους Σουτάι-Έστοκ, τρία άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα δίχως να γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας του. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν 80 επιβάτες.

W poniedziałek przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou w powiecie Rožňava na wschodzie Słowacji doszło do zderzenia dwóch jadących naprzeciw siebie pociągów.https://t.co/qufxSwj02E pic.twitter.com/Hg44XTv2MS — TransInfo.pl (@TransInfo_pl) October 13, 2025

Σύμφωνα με τον Σουτάι-Έστοκ, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα που πιθανότατα προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος. Ένας από τους μηχανοδηγούς πιθανότατα δεν έδωσε προτεραιότητα στον άλλο, αναφέρει η εφημερίδα SME.

Ο οδηγός ενός από τα τρένα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και έλεγχο για χρήση ναρκωτικών ουσιών επί τόπου, με αρνητικά αποτελέσματα.



Λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του, ο δεύτερος οδηγός τρένου μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου θα ληφθούν βιολογικά δείγματα για να διαπιστωθεί η παρουσία αλκοόλ και ναρκωτικών.

«Όλα τα μέλη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διάσωσης ανταποκρίνονται στο συμβάν. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν σταδιακά τα τρένα», ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πυροσβέστες από διάφορα πυροσβεστικά τμήματα ανταποκρίνονται στο συμβάν, δήλωσε ο Jozef Bálint, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σώματος Πυροσβεστικής και Διάσωσης στο Κόσιτσε.

«Η αστυνομία ασφαλίζει τον τόπο του ατυχήματος, συντονίζει το έργο των διασωστικών υπηρεσιών και κατευθύνει την κίνηση των ανθρώπων στην περιοχή», πρόσθεσε η αστυνομία.

Έξι ασθενοφόρα και δύο ελικόπτερα διάσωσης ανταποκρίνονται στο ατύχημα, ανέφεραν οι διασώστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες του σιδηροδρομικού ατυχήματος. Ο Φίτσο εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν θύματα.

«Είμαι σε άμεση επαφή με τον υπουργό Μεταφορών J. Ráž και τον υπουργό Εσωτερικών M. Š. Eštok, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον τόπο της τραγωδίας. Είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε πρόωρα συμπεράσματα, επομένως μια διεξοδική έρευνα πρέπει να διασαφηνίσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας», έγραψε στο Facebook.

Η Σλοβακική Σιδηροδρομική Εταιρεία ανέφερε ότι η σύγκρουση των τρένων συνέβη λίγο μετά τις 10 π.μ. (τοπική ώρα) στο σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μονή γραμμή. Τα τρένα που εμπλέκονται ήταν τα εξπρές τρένα R 913 και R 914 GEMERAN.

«Η αιτία της σύγκρουσης βρίσκεται υπό έρευνα. Προς το παρόν, προτεραιότητα έχει η διάσωση και ο απεγκλωβισμός των επιβατών και των υπαλλήλων μας. Παρέχεται υπηρεσία αντικατάστασης με λεωφορεία στη διαδρομή», ενημέρωσε ο μεταφορέας.

🇸🇰Two express trains collided near Jablonov nad Turňou, Slovakia, injuring over 20. Rescue teams, including fire crews and helicopters, are on site, evacuating passengers. Police are securing the area and managing traffic. pic.twitter.com/zZxrktO7dG — NewsAspect (@newsaspect) October 13, 2025