Μια υπόθεση που είχε προκαλέσει παγκόσμια απορία και αμέτρητες αντιδράσεις πριν από λίγα χρόνια επιστρέφει τώρα με δραματικές εξελίξεις: ο Ρώσος bodybuilder που έγινε διάσημος για τους αφύσικα τεράστιους δικεφάλους του βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να χάσει και τα δύο του χέρια. Το τίμημα της ακραίας αναζήτησης εντυπωσιακής εμφάνισης φαίνεται πως είναι πολύ βαρύτερο απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

Ο 29χρονος Κιρίλ Τερέσιν, γνωστός ως «Ρώσος Ποπάι», είχε γίνει θέμα στα διεθνή μέσα όταν αποκάλυψε ότι έκανε ενέσεις με βαζελίνη (petroleum jelly) στους δικεφάλους του, επιδιώκοντας να τους κάνει δυσανάλογα μεγάλους. Τώρα, όμως, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι ενδέχεται να χρειαστεί διπλό ακρωτηριασμό λόγω σοβαρότατης μόλυνσης που έχει εξαπλωθεί στους ιστούς.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία όταν ο πρώην στρατιώτης δημοσίευσε ένα σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο δικέφαλός του να έχει «σκάσει», αφήνοντας μια μεγάλη ανοιχτή τρύπα με σάπιο ιστό στο εσωτερικό. Οι γιατροί δηλώνουν ότι για να σωθούν τα χέρια του απαιτούνται εκτεταμένες μεταμοσχεύσεις δέρματος, όμως οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση είναι αδύνατη μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη.

Ο χρόνος, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένος. Για να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια διάσωσης των άκρων απαιτείται συνδυασμός αγγειοχειρουργού, πλαστικού χειρουργού και χειρουργού αποκατάστασης, μια διαδικασία ιδιαίτερα περίπλοκη και επικίνδυνη.

Ο Τερέσιν άρχισε να κάνει τις ενέσεις το 2017, προκαλώντας παγκόσμια περιέργεια με τους διογκωμένους μυς του, που θύμιζαν τον χαρακτήρα Ποπάι. Ωστόσο, οι ουσίες προκάλεσαν ίνωση και στη συνέχεια νέκρωση, καθώς το σώμα του απέρριψε το χημικό υλικό, σύμφωνα με τη New York Post. Παρά μια επέμβαση το 2019 για την αφαίρεση κατεστραμμένων ιστών, η νέα μόλυνση είναι πλέον τόσο εκτεταμένη που τα τραύματα δεν κλείνουν.

Ο ίδιος έχει εκφράσει στο παρελθόν τη βαθιά του μεταμέλεια, παραδέχοντας ότι η επιλογή του ήταν «βλακεία» — όμως τώρα ίσως πληρώσει το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα.