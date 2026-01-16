Πέθανε μετά από επιπλοκές στην υγεία του και σε ηλικία 55 ετών o αθλητής bodybuilding από τη Βραζιλία, Arlindo de Souza, γνωστός ως «Βραζιλιάνος Ποπάι». Είχε γίνει γνωστός για τα υπερφυσικά μπράτσα του τα οποία «έκτισε» με επικίνδυνες μεθόδους.

Ο Arlindo de Souza, ο αθλητής του bodybuilding από τη Βραζιλία που έγινε ευρέως γνωστός γιατί γέμιζε με ορυκτέλαιο τα χέρια του για να δημιουργήσει τους ογκώδεις μύες του, πέθανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 στην πόλη Ρεσίφε της Βραζιλίας, σύμφωνα με την Globo.

Ο de Souza, είχε χαρακτηριστεί ως ο «Βραζιλιάνος Ποπάι» λόγω της ογκώδους σωματικής του διάπλασης. Κατέληξε μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, οι οποίες τον οδήγησαν στο νοσοκομείο από τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, ακόμη δεν εκδοθεί επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που να αναφέρει την αιτία θανάτου του.

Ένα από τα νεφρά του έπαψε να λειτουργεί πριν το δεύτερο παρουσιάσει βλάβη γύρω στα Χριστούγεννα, δήλωσε ανιψιός στο βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά συσσωρεύτηκε υγρό στους πνεύμονές του και υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν καν οι γιατροί προλάβουν να προχωρήσουν σε αιμοκάθαρση, μια σωτήρια θεραπεία για τη νεφρική ανεπάρκεια.

Ποιος ήταν ο «Βραζιλιάνος Ποπάι»

Ο αρσιβαρίστας και bodybuilder απέκτησε φήμη για τα υπερμεγέθη μπράτσα του, τα οποία έγιναν πρωτοσέλιδο όταν οι δικέφαλοι του έφτασαν τα 73,7 εκατοστά.

Ο Arlindo de Souza φέρεται να χρησιμοποιούσε ενέσεις ορυκτελαίου για να φουσκώσει τους μύες του, εγχύοντας το μείγμα για να αυξήσει το μέγεθος των χεριών του.

Οι γιατροί πάντως προειδοποίησαν έντονα κατά της συγκεκριμένης τεχνικής, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία.

Πριν από περίπου 10 χρόνια, ο de Souza αποκάλυψε ότι είχε χάσει έναν φίλο του, ο οποίος είχε επίσης χρησιμοποιήσει τις ίδιες επικίνδυνες μεθόδους.

Μάλιστα όπως έλεγε ο θάνατός του τον συγκλόνισε. «Συγκλονίστηκα από τον θάνατό του», είχε πει τότε στην εφημερίδα The Sun.

«Το πήρε, το πήρα, αλλά ξεπέρασε τα όρια. Δεν συμβουλεύω κανέναν να πάρει αυτό το λάδι. Έχω σταματήσει να το παίρνω, όπως και άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η θέληση να ξαναρχίσω. Αλλά καταφέρνω να ελέγχω τον εαυτό μου, μέχρι σήμερα» είπε ακόμα.

Ο Arlindo de Souza έμαθε για πρώτη φορά τη μέθοδο από έναν γνωστό του στο γυμναστήριο, ο οποίος του πρόσφερε το μείγμα. Τελικά σταμάτησε να κάνει τις ενέσεις και αντ’ αυτού αφοσιώθηκε στο να προειδοποιεί τους νεότερους αθλητές για τους κινδύνους τους.

Έγινε διάσημος τη δεκαετία του 2000, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές για να επιδείξει τη σωματική του διάπλαση που θύμιζε τον Ποπάι.

Ο Arlindo de Souza ζούσε με τη μητέρα του, η οποία «ακόμα δεν γνωρίζει για τον θάνατό του επειδή είναι πολύ ηλικιωμένη και κατάκοιτη».

