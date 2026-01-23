Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος δύο βρεφών, με τις Αρχές να διερευνούν αν μπορεί να συνδέεται με κατανάλωση γάλακτος σε σκόνη της μάρκας Guigoz της Nestlé, το οποίο είχε ανακληθεί προληπτικά λόγω πιθανής μόλυνσης από το βακτήριο Bacillus cereus.

Σύμφωνα με τη LeMonde, οι εισαγγελίες των πόλεων Μπορντό και Άνζε άνοιξαν ποινικές έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων, ενώ εργαστήρια και υγειονομικές αρχές συμμετέχουν στις διαδικασίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεση σύνδεση με τα προϊόντα, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πρώτο περιστατικό αφορά ένα μωρό που γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2025 και πέθανε στις 8 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Haut-Lévêque στο Πεσάκ, κοντά στο Μπορντό. Το βρέφος είχε καταναλώσει το γάλα Guigoz μεταξύ 5 και 7 Ιανουαρίου.

Στο Άνζε, ένα μωρό 27 ημερών πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η μητέρα του ανέφερε στις Αρχές ότι το μωρό είχε πιεί γάλα Guigoz. Ο εισαγγελέας της περιοχής χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό στοιχείο», χωρίς όμως να το θεωρεί προς το παρόν κύρια αιτία, ενώ τα δείγματα ελέγχονται από εργαστήρια.

Η Nestlé είχε ήδη προχωρήσει σε ανάκληση προϊόντων Guigoz και Nidal στις 5 Ιανουαρίου, λόγω πιθανής παρουσίας της τοξίνης cereulide, η οποία προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα. Στη συνέχεια, η Lactalis έκανε ανάκληση έξι παρτίδων γάλακτος Picot που πωλούνταν σε φαρμακεία και σούπερ μάρκετ και εξάγονταν σε 18 χώρες.

Οι αρχές εξηγούν ότι η πιθανή μόλυνση οφείλεται σε ένα συστατικό πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ, παραγόμενο από κινεζική εταιρεία και απαραίτητο για την ανάπτυξη των βρεφών.

Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, τονίζοντας ότι δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σύνδεση των προϊόντων με τα περιστατικά. Η ΜΚΟ Foodwatch κατηγορεί τη Nestlé για καθυστερημένη ενημέρωση των καταναλωτών, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Φίλιπ Ναβράτιλ ζήτησε συγγνώμη, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ασθένειες που να συνδέονται με αυτά τα προϊόντα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις να θεωρούνται απαραίτητες για να προσδιοριστεί αν η τοξίνη ήταν η αιτία των θανάτων.

(Με πληροφορίες από lemonde.fr)

