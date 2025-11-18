Πόσο «φυσικό» είναι το αγαπημένο σας Perrier; ίσως λιγότερο από όσο νομίζατε.

Μια νομική διαμάχη αντιμετωπίζει η Nestle – η εταιρεία που κυκλοφορεί το Perrier – καθώς μία καταναλωτική ένωση ισχυρίζεται ότι το διάσημο μεταλλικό νερό υποβάλλεται σε επεξεργασίες που το καθιστούν λιγότερο φυσικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, γαλλικό δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σήμερα Τρίτη (18/11) για το εάν η Perrier πρέπει να αποσύρει το εμφιαλωμένο νερό της από τα ράφια, καθώς η καταναλωτική ένωση UFC-Que Choisir ήτησε επείγουσα παρέμβαση σχετικά με αυτό που ισχυρίζεται ότι αποτελεί παραπλανητικό μάρκετινγκ της μάρκας ως «φυσικό» μεταλλικό νερό.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε ένα συνεχιζόμενο σκάνδαλο που αφορά τη μάρκα Nestle, από τότε που τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πέρυσι ότι η Perrier και πολλοί άλλοι παραγωγοί μεταλλικού νερού επεξεργάζονταν παράνομα το νερό τους για να αποτρέψουν μόλυνση.

Μια έρευνα που ανατέθηκε από τη γαλλική Γερουσία διαπίστωσε τον Μάιο ότι η γαλλική κυβέρνηση είχε συγκαλύψει τη χρήση επεξεργασιών για χρόνια.

Η Nestle δήλωσε ότι λυπάται για τη χρήση επεξεργασιών και έκτοτε σταμάτησε να τις χρησιμοποιεί, στρεφόμενη αντ’ αυτού στη μικροδιήθηση, η οποία, όπως λέει, είναι ασφαλής και δεν αλλοιώνει τη μεταλλική σύνθεση του νερού της.

Τι ισχυρίζεται καταναλωτική ένωση για το νερό του Perrier

Ωστόσο, η UFC-Que Choisir υποστηρίζει ότι η μικροδιήθηση είναι ένα άλλο είδος επεξεργασίας που δεν έχει εγκριθεί από τις αρχές και, δεδομένης της χρήσης της για την απομάκρυνση ρύπων, υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την υγεία.

«Τα νερά Perrier που φέρουν την ένδειξη ‘φυσικά μεταλλικά νερά’ δεν είναι φυσικά. Η Nestle έχει χρησιμοποιήσει και συνεχίζει να χρησιμοποιεί παράνομες επεξεργασίες για αυτήν την κατηγορία νερού», δήλωσε η UFC-Que Choisir τον Ιούνιο, όταν έφερε την υπόθεση στο δικαστήριο.

«Αμφισβητούμε έντονα όλους τους ισχυρισμούς της UFC Que Choisir», δήλωσε εκπρόσωπος της Nestle Waters France πριν από την απόφαση, η οποία αναμένεται από το δικαστήριο της Nanterre σήμερα το απόγευμα.

Διάσημη για τις πράσινες γυάλινες φιάλες της σε σχήμα δάκρυ, η Perrier παράγεται από πηγές νερού στη νότια Γαλλία από τα τέλη του 19ου αιώνα και διατίθεται σε όλο τον κόσμο. Το τμήμα Waters της Nestle είναι ιδιοκτήτης της μάρκας από το 1992.

Τον Ιούλιο, η Nestle απέσυρε το σύστημα μικροδιήθησης 0,2 μικρών στο εργοστάσιό της στο Vergeze μετά από αίτημα των τοπικών αρχών και το αντικατέστησε με ένα σύστημα 0,45 μικρών, το οποίο χρησιμοποιεί ήδη για το νερό Vittel και το οποίο έχει συζητήσει με τις αρχές.

Το νέο σύστημα διήθησης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φακέλου που αναμένει την έγκριση των τοπικών αρχών για τη συνέχιση της παραγωγής μεταλλικού νερού στο Vergeze.