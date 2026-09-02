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Οι συγγενείς ειδοποίησαν τις αρχές όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια, οι οποίοι βρήκαν τις σορούς πάνω στο κρεβάτι.

Στο σημείο βρέθηκαν δεκάδες επιστολές των γονέων που περιείχαν απολογίες και οδηγίες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα μετά τον θάνατό τους.

Η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες λόγω των προβλημάτων υγείας της πεντάχρονης κόρης τους και δεχόταν υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι ιταλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, αξιολογώντας τα στοιχεία και το περιεχόμενο των επιστολών που άφησε το ζευγάρι.

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Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα στην Πιετραλάτα της Ρώμης, όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν νεκρούς μέσα στο σπίτι τους έναν 42χρονο άνδρα, την 41χρονη σύζυγό του και την πεντάχρονη κόρη τους. Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε και ο σκύλος της οικογένειας.

Πρόκειται για τον Λούκα Αμπαστσιάνο, τη Βαλεντίνα Παμπιάνκο και την πεντάχρονη Μπιάνκα. Οι συγγενείς τους ανησύχησαν όταν επί ώρες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους και ειδοποίησαν τις αρχές. Καραμπινιέροι και πυροσβέστες έφτασαν στο σπίτι και χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα για να μπουν στο εσωτερικό.

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Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι, ενώ σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, γύρω τους υπήρχαν δεκάδες επιστολές που είχαν αφήσει οι γονείς. Τα γράμματα απευθύνονταν σε συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα και περιείχαν απολογίες, εξηγήσεις, αλλά και οδηγίες για το τι θα έπρεπε να γίνει μετά τον θάνατό τους.

Σε ένα από τα γράμματα, ο Λούκα φέρεται να απευθυνόταν στην αδελφή του, η οποία ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις αρχές, ζητώντας της να «φροντίζει τον πατέρα». Σε άλλο μήνυμα που αποδίδεται στο ζευγάρι αναγραφόταν η φράση: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας».

Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην Πιετραλάτα περίπου πριν από δέκα χρόνια, σε ένα μικρό σπίτι που είχε αγοράσει για το ζευγάρι ο πατέρας της Βαλεντίνα, Σάντρο. Οι άνθρωποι που τους γνώριζαν στη γειτονιά περιγράφουν ένα ζευγάρι που περίμενε με μεγάλη χαρά τη γέννηση του παιδιού του.

Η ζωή τους, ωστόσο, άλλαξε δραματικά το 2021, όταν η Μπιάνκα γεννήθηκε πρόωρα και με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η μητέρα εγκατέλειψε την εργασία της προκειμένου να αφοσιωθεί στη φροντίδα της κόρης της, ενώ ο Λούκα, ο οποίος εργαζόταν ως τεχνικός πληροφορικής, διαμόρφωσε το σπίτι ώστε να μπορεί να εργάζεται από εκεί και να βρίσκεται διαρκώς κοντά στην οικογένειά του.

«Ήθελαν πάρα πολύ αυτό το παιδί, αλλά γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Φοβούνταν ότι δεν θα ζούσε πολύ και αυτό τους κατέβαλλε ψυχολογικά», ανέφερε γειτόνισσα της οικογένειας, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Η οικογένεια, πάντως, φέρεται να αναζητούσε κάθε πιθανή λύση για την κατάσταση της μικρής Μπιάνκα. Σύμφωνα με τον αδελφό του Λούκα, οι δύο γονείς είχαν φτάσει ακόμη και στο σημείο να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στο Μεξικό, προκειμένου η κόρη τους να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία.

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Η οικογένεια είχε επίσης επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής, οι οποίες γνώριζαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι γονείς στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού.

«Δεν τους γνώριζα προσωπικά, αλλά γνωρίζω ότι το παιδί είχε σοβαρή αναπηρία και ότι η οικογένεια δεχόταν υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες μας. Είχαμε επικοινωνήσει μαζί τους. Γι’ αυτό, μπροστά σε ό,τι συνέβη, αισθανόμαστε ανήμποροι. Η μοναξιά είναι το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο σήμερα», δήλωσε στη La Repubblica ο τοπικός βουλευτής Μαξιμιλιάνο Ουμπέρτι.

Οι ακριβείς συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας διερευνώνται από τις ιταλικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σπίτι, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που άφησε πίσω της η οικογένεια.

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