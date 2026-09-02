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Το κυβερνών κόμμα επιχειρεί να ενισχύσει την εκλογική του δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα, περιορίζοντας τις απώλειες που καταγράφηκαν μετά τις ευρωεκλογές στην περιοχή αυτή.

Κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές πραγματοποιούν μαραθώνιο περιοδειών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης στους πολίτες.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώνεται την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο το υπουργικό συμβούλιο θα παρευρεθεί στην κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

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Η φετινή ΔΕΘ, λόγω του αμιγούς προεκλογικού της χαρακτήρα, εξελίσσεται σε ορόσημο όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά για όλη την παράταξη.

Η εξαγγελία μέτρων στήριξης της κοινωνίας καθώς και η παρουσίαση μέρους του οδικού χάρτη για την Ελλάδα του 2030 που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο, αποτελούν σταθμό στο προεκλογικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί και μία μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να αυξήσει τη δύναμη της στη Βόρεια Ελλάδα.

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Μία γεωγραφική περιοχή που στο παρελθόν είχε δώσει είχε δώσει υψηλά εκλογικά ποσοστά στην κυβερνώσα παράταξη αλλά που σήμερα, από τις ευρωεκλογές και μετά, καταγράφονται σημαντικές απώλειες και παράλληλη αύξηση της επιρροής δυνάμεων δεξιότερα της ΝΔ.

Για αυτό τον λόγο και σε μία προσπάθεια αντιστροφής της κατάστασης ενόψει των εκλογών, έχει αποφασισθεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη Βόρεια Ελλάδα. Η αρχή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την παράδοση της επέκτασης του Μετρο Θεσσαλονίκης και τη διήμερη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία, ενώ με αφορμή τη ΔΕΘ ήδη περιοδεύουν σε όλη τη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη δεκάδες υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και στελέχη της παράταξης.

Στόχος τους να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης, να αναδείξουν πολιτικές και παρεμβάσεις αλλά και να περάσουν το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου ότι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία στο «τιμόνι» της χώρας μπορεί να υπάρξει καλύτερο μέλλον.

Έτσι, από την Δευτέρα 31 Αυγούστου έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος περιοδειών που θα κορυφωθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, παραμονή των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο προγραμματισμός που έχει γίνει, προβλέπει ένα κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών να βρίσκεται κάθε μέρα σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιοδείες λαμβάνουν μέρος και τα «βαριά χαρτιά» της κυβέρνησης.

Το πρόγραμμα των περιοδειών των κλιμακίων της ΝΔ

Ενδεικτικά, για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί στη Δράμα ο Άδωνις Γεωργιάδης ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι Σοφία Ζαχαράκη, Γιάννης Βρούτσης και Κώστας Κατσαφάδος.

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Στον Έβρο θα βρεθεί αύριο Πέμπτη ο Σταύρος Παπασταύρου και την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Την Καβάλα θα επισκεφθούν σήμερα οι Κώστας Βλάσης και Μαριλένα Σούκουλη ενώ αύριο θα βρεθούν στην ίδια περιφέρεια οι Γιώργος Φλωρίδης και Βασίλης Κικίλιας.

Στην Ξάνθη περιοδεύουν σήμερα οι Άδωνις Γεωργιάδης και Ειρήνη Αγαπηδάκη ενώ αύριο ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα επισκεφθεί και τη Ροδόπη

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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα βρίσκονται σήμερα οι Χρίστος Δήμας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενώ αύριο οι Γιώργος Κώτσηρας, Θανάσης Δαβάκης, Άννα Καραμανλή.

Στη Β΄Θεσσαλονίκης περιοδεύει σήμερα ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Στην Ημαθία θα βρεθούν σήμερα οι Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη και αύριο ο Βασίλης Σπανάκης.

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Στο Κιλκίς περιοδεύουν αύριο οι Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης και την Παρασκευή η Νίκη Κεραμέως.

Την Πέλλα έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί σήμερα ο Μαργαρίτης Σχοινάς και αύριο ο Κώστας Καραγκούνης.

Στην Πιερία θα βρεθεί σήμερα η Άννα Καραμανλή, αύριο ο Μάκης Βορίδης και την Παρασκευή η Έλενα Ράπτη.

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Στις Σέρρες θα περιοδεύσει αύριο ο Άδωνις Γεωργιάδης και μεθαύριο ο Μάκης Βορίδης.

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Στη Χαλκιδική θα βρεθεί σήμερα η Όλγα Κεφαλογιάννη και αύριο η Λίνα Μενδώνη.

Στα Γρεβενά θα είναι σήμερα ο Χρίστος Δήμας και αύριο η Νίκη Κεραμέως.

Στην Καστοριά θα πραγματοποιήσει σήμερα επίσκεψη ο Γιάννης Ανδριανός και αύριο ο Νίκος Παπαϊωάννου.

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Στην Κοζάνη θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ταχιάος, αύριο η Σέβη Βολουδάκη και την Παρασκευή ο Γιώργος Κώτσηρας

Τη Φλώρινα επισκέπτεται σήμερα ο Ιάσονας Φωτήλας και αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επίσης έχει προγραμματιστεί μία σειρά εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή υπουργών ενώ όλο το υπουργικό συμβούλιο θα βρεθεί το Σάββατο το απόγευμα στο Βελλίδειο, για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.