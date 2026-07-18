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Η τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα το απόγευμα.

Και σε αντίθεση με την τεταμένη κατάσταση που επικρατούσε παραμονές της συνεδρίασης που έγινε τον Μάιο, το κλίμα σε αυτή την συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους βουλευτές του κόμματος έχει ξεκάθαρα προεκλογικό «άρωμα».

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Ανάλογα θα είναι και τα μηνύματα που θα στείλει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στα μέλη της ΚΟ.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ενότητας ενώ θα ζητήσει από τους βουλευτές να επικοινωνήσουν στους ψηφοφόρους τους στις εκλογικές τους περιφέρειες τις θέσεις και το πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος. Η περίφημη φράση για το «ίδρωμα της φανέλας» που είχε ειπωθεί στη συνεδρίαση του Μαϊου, αναμένεται λοιπόν να ξανακουστεί τη Δευτέρα το απόγευμα, έστω και με κάποια παραλλαγή, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην εκλογική μάχη που έρχεται και να θέτει το διακύβευμα της, θα τονίσει τον στόχο του Μεγάρου Μαξίμου που δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία ενώ αναμένεται να μιλήσει και για τον τοξικό λόγο στην πολιτική ζωή επιρρίπτοντας ευθύνες στην αντιπολίτευση. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στην εξέλιξη του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη δικαίωση των βουλευτών που η υπόθεση τους μπήκε στο αρχείο.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ. Αυτές οι προτάσεις θα εξεταστούν από το οικονομικό επιτελείο και όσες κριθούν εφαρμόσιμες αναμένεται να προστεθούν στο «πακέτο» που ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο και που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη.