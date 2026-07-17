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Η πρωτοβουλία στοχεύει στη ριζική ανακαίνιση αμφιθεάτρων, φοιτητικών εστιών, κοινόχρηστων χώρων και εμβληματικών κτηρίων, ενισχύοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω συμπληρωματικών πόρων.

Η δωρεά έρχεται να προστεθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολείων, ανεβάζοντας τη συνολική συνεισφορά των τραπεζών στην εκπαίδευση στα 560 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός και οι πρυτανικές αρχές τόνισαν ότι οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και προσβάσιμων χώρων, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα τρία ιστορικά ιδρύματα.

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Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σήμερα από τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο ΕΚΠΑ, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη στο ΕΜΠ.

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«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Η δωρεά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στη δημόσια παιδεία.

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Η νέα δωρεά έρχεται, επίσης, να συμπληρώσει τη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου έχουν ανακαινιστεί ή ανακαινίζονται συνολικά 670 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα.

«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε κι εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες, που βλέπουν ότι σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται, επισκευάζονται οι αθλητικοί χώροι, που προσφέρουν στα παιδιά και σε όλες τις γειτονιές τόσο μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι αυτές οι δωρεές πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σημαντική ημέρα, Πρόεδρε, σε συνέχεια των ενεργειών που ούτως ή άλλως και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κάνει τα τελευταία χρόνια. Με ιδιαίτερη έμφαση από τις δύο προηγούμενες θητείες, από τους προκατόχους, τη Νίκη Κεραμέως, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την παρούσα πολιτική ηγεσία τώρα μαζί με τον Νίκο Παπαϊωάννου, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης.

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Ήδη, θυμίζω ότι από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, έχει ήδη κατανεμηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το γνωστό στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΠΑ, ποσό το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια για συντηρήσεις.

Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι τρέχει το πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο, θα έλεγα, εγχείρημα της κατασκευής φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά αλλά και κεντρικά πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε τον στόχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια της κατασκευής 8.500 νέων κλινών για τα παιδιά μας, ένα έργο ΣΔΙΤ το οποίο και αυτό ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια.

Σήμερα, λοιπόν, έρχεται αυτό να συνοδευθεί με μία εξαιρετική πρωτοβουλία και των τραπεζών, για να ενισχυθούν τρία ιστορικά ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη έκθεση σε μεγάλο κτηριακό απόθεμα και μάλιστα, θα έλεγα, ταλαιπωρημένο από τον χρόνο.

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Να επισημάνω στο τέλος ότι είναι η δική σας ούτως ή άλλως κατεύθυνση που έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια ισχυροποίησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, με υποδομές, αλλά και με αύξηση μόνιμου προσωπικού, μελών ΔΕΠ και λοιπές πρόνοιες και για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς ανέφερε εκ μέρους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών: «Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στη νέα πρόσκληση, τη δική σας και της πολιτείας ευρύτερα, ώστε να συμβάλλουν στη ριζική αναβάθμιση τριών ελληνικών εμβληματικών πανεπιστημίων. Tα δύο από αυτά είναι και τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης που γίνεται στα πανεπιστήμια, θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω.

Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται παράλληλα με το τρέχον πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” για ανακαίνιση σχολείων, στο οποίο οι συστημικές τράπεζες συμβάλλουν 400 εκατομμύρια με ορίζοντα τα επόμενα δύο χρόνια. Και τώρα συμβάλλουν άλλα 160 εκατομμύρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που σημαίνει συνολικά 560 εκατομμύρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα.

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Αυτό καθίσταται σήμερα δυνατό διότι μετά από όλα αυτά που περάσαμε, με την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ισχυρές και μπορούν να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο οποίο εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία, τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, μαζί με αυτή τη δωρεά, θα έχουν συμβάλει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Σήμερα είναι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, μία όμορφη μέρα, διότι με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων.

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Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία έρχεται να προστεθεί στα 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ήδη διατίθενται, σε βάθος τετραετίας, για την αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών.

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Το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε κι εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες, που βλέπουν ότι σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται, επισκευάζονται οι αθλητικοί χώροι, που προσφέρουν στα παιδιά και σε όλες τις γειτονιές τόσο μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι αυτές οι δωρεές πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Η συγκεκριμένη δωρεά, η οποία ήταν απόρροια μιας συζήτησης που είχα και με τους Πρυτάνεις, έρχεται να συμπληρώσει την αφοσίωση την οποία δείχνουν οι ελληνικές τράπεζες στη στήριξη του εθνικού εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Και τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στα πανεπιστήμια, στα τρία πιο παλιά και εμβληματικά πανεπιστήμια, με μία δωρεά η οποία θα έχει ως σκοπό ουσιαστικές παρεμβάσεις που αφορούν τα campus των πανεπιστημίων, τα οποία, όπως ξέρουμε και όπως είπαν και οι κύριοι Πρυτάνεις, δυστυχώς, προϊόντος του χρόνου, είναι σε έναν βαθμό παρατημένα και χρειάζονται μια σημαντική παρέμβαση, πρόσθετη, πέραν των πόρων που διαθέτει ήδη η πολιτεία.

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Πιστεύω ότι με αυτή την πολύ σημαντική δωρεά -το ΕΚΠΑ ωφελείται περισσότερο, αλλά και σημαντικά ποσά διατίθενται για το Μετσόβιο και για το Αριστοτέλειο- θα δοθεί η δυνατότητα στις Πρυτανικές Αρχές να κάνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.

Πράγματι υπάρχει, θα έλεγα, εδώ μία αναντιστοιχία μεταξύ της σημαντικής προόδου που έχουν πετύχει τα πανεπιστήμιά μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, ειδικά στον τομέα της εξωστρέφειας, και της εικόνας των υποδομών και κυρίως των μεγάλων μας campus, που οπωσδήποτε χρήζουν πια μιας πιο ουσιαστικής και «βαριάς» παρέμβασης, η οποία πια θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από αυτή τη δωρεά.

Εγώ θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία αυτή τους Πρυτάνεις, πρώτον για το γεγονός ότι «αγκαλιάσατε» την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης να επενδύσετε στην εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να προσελκύουμε ξένους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σε αγγλόφωνα προγράμματα, στους αριθμούς που αναφέρθηκαν, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο ξεφεύγει πια από μια κλειστή λογική, συνδέεται περισσότερο με την αγορά, συμπράττει σημαντικές συμφωνίες με ξένα ιδρύματα. Και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει προφανώς και την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει, που είναι και ο πρωταρχικός τους στόχος.

Αλλά θέλω, επίσης, να σας συγχαρώ και για το γεγονός ότι επιδείξατε μεγάλη αποφασιστικότητα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την επιβολή του νόμου και της τάξης εντός των πανεπιστημίων σας. Αυτή ήταν η κατεύθυνση της ελληνικής πολιτείας, από την αλλαγή του νόμου για το άσυλο μέχρι τη ρητή εντολή την οποία έχω δώσει προσωπικά στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όποτε ζητείται η παρέμβαση της Αστυνομίας αυτή να μπορεί να παρεμβαίνει για να αντιμετωπίζει φαινόμενα παραβατικότητας.

Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ουσιαστικά ενεργές καταλήψεις εντός των πανεπιστημίων και χώροι οι οποίοι για πολλές δεκαετίες τελούσαν υπό κατάληψη να έχουν αποδοθεί πίσω στα δημόσια πανεπιστήμια, προς όφελος των φοιτητών, των καθηγητών, των επισκεπτών, των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια.

Και δεν θα μπορούσε να είχε γίνει εάν δεν είχαμε την ενεργό συμμετοχή των Πρυτάνεων. Γνωρίζω πολύ καλά, κύριοι, ότι το κάνατε και το κάνετε και με προσωπικό κόστος. Θέλω αυτό να το αναγνωρίσω και θέλω να γνωρίζετε ότι θα εξακολουθείτε να έχετε την αμέριστη στήριξή μας σε αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό το κεφάλαιο, θα έλεγα, μιας ιστορικής ανορθογραφίας, που μπορούσε ο καθένας, απλά επειδή επικαλείτο κάποια ιδεολογική προτίμηση, να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο, πρέπει να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα. Αυτό, προφανώς, απαιτεί και από μέρους σας επενδύσεις σε συστήματα, παραδείγματος χάρη, ελεγχόμενης εισόδου. Ξέρω ότι γίνονται βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και πιο γρήγορα.

Και βέβαια, και μια συνολικότερη παρέμβαση η οποία αφορά και τις φοιτητικές εστίες, στις οποίες θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μέριμνα. Δεν νοείται σήμερα σύγχρονο πανεπιστήμιο το οποίο να μην μπορεί να παρέχει στα παιδιά τα οποία στεγάζονται σε φοιτητικές εστίες ένα περιβάλλον το οποίο να είναι όμορφο, καλαίσθητο και πρωτίστως ασφαλές.

Αποτελεί δέσμευσή μας ότι θα δαπανήσουμε σημαντικούς πόρους ακόμα για τις φοιτητικές εστίες. Ήδη γίνεται μέσα από τα προγράμματα ΣΔΙΤ. Θα θέλαμε να είχαν τρέξει πιο γρήγορα, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αλλά νομίζω ότι το νερό έχει μπει πια στο αυλάκι. Θα δημιουργήσουμε παραπάνω από 8.000 καινούργιες θέσεις για φοιτητές σε καινούργιες φοιτητικές εστίες και ταυτόχρονα κάνουμε και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες φοιτητικές εστίες, σε συνεργασία και με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον οποίο έχουμε σκοπό να μετατρέψουμε σε ένα οργανισμό συνολικής φοιτητικής μέριμνας, με πρώτη προτεραιότητα την υποστήριξη των φοιτητικών μας εστιών.

Και βέβαια να πω εδώ, επειδή γίνεται όντως, και δικαιολογημένα, πολύς λόγος για την ανάγκη στήριξης των φοιτητών μας σε ένα περιβάλλον αύξησης των ενοικίων, ότι η κυβέρνηση αυτή παρέχει σημαντικότατους πόρους, και το γνωρίζετε, για να επιδοτήσει το ενοίκιο φοιτητών οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν υπάρχει χώρος στις φοιτητικές εστίες, με σημαντικά ποσά.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην περίπτωση της συγκατοίκησης, την οποία πάντα ενθαρρύνω, δύο φοιτητές μπορούν να πάρουν μέχρι και 5.000 ευρώ τον χρόνο για να καλύψουν ανάγκες στέγασης. Είναι ένα σεβαστό ποσό, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι του ενοικίου που θα χρειαστεί ένας φοιτητής να καταβάλλει, αν χρειαστεί να μετακινηθεί σε άλλη πόλη από αυτή στην οποία κατοικεί μόνιμα.

Θέλω, επίσης, να τονίσω τη σημασία που αποδίδω στη συνεργασία με τις «Κτιριακές Υποδομές», με την ΚΤΥΠ, η οποία έχει πια αποκτήσει μία μεγάλη εμπειρία στο να μπορεί να τρέχει γρήγορα τέτοια έργα. Η δωρεά μάς διευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών.

Οι προτεραιότητες για το πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του πανεπιστημίου, σε συνεννόηση με τους δωρητές. Αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης.

Χαίρομαι που ο Πρύτανης του Μετσόβιου αναφέρθηκε στην επένδυση η οποία γίνεται στο Λαύριο, στον «Δαίδαλο», τον υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή τον οποίο τώρα εγκαθιστούμε και θα παρέχει τεράστια υπολογιστική δύναμη, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε startup επιχειρήσεις, νεοφυείς, οι οποίες αναζητούν υπολογιστική δύναμη για να μπορούν να τρέχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σύζευξη μεταξύ των επενδύσεων που γίνονται στην τεχνολογία και της εκπαίδευσης, που ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας το Μετσόβιο παρέχει εδώ και, όπως είπατε, 190 χρόνια.

Τέλος, να σας συγχαρώ για την προτεραιότητα την οποία δίνετε στο κτήριο Γκίνη, διότι για εμάς αυτό είναι μία ακόμα επένδυση η οποία θα συμβάλλει στη συνολική αναβάθμιση ενός τμήματος του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, παραμελημένου, ταλαιπωρημένου. Αλλά σκεφτείτε ένα καινούργιο κτήριο Γκίνη, σε συνδυασμό με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο γίνεται ακριβώς δίπλα, με το «Ακροπόλ», το οποίο είναι πρακτικά έτοιμο και θα αποκτήσει και αυτό έναν καινούργιο ρόλο.

Δημιουργούμε έναν σημαντικότατο πόλο, όχι απλά αστικής ανάπλασης, αλλά κοινωνικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής στο κέντρο της Αθήνας και νομίζω ότι είναι σωστή η προτεραιότητα την οποία δίνετε να αξιοποιήσετε τους σημαντικούς πόρους από τη δωρεά σε αυτή την κατεύθυνση.

Οπότε, να κλείσω ευχαριστώντας και πάλι τις τράπεζες γι’ αυτή την πολύ ουσιαστική χορηγία. Να ζητήσω από όλους τους αρμόδιους να τρέξουμε με την ίδια ταχύτητα που το κάναμε στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε πολύ σύντομα οι φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια να βλέπουν «ζωντανά» εργοτάξια και να αρχίσουμε να παραδίδουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τους πρώτους επισκευασμένους χώρους, τα πρώτα επισκευασμένα κτήρια, τα οποία πραγματικά θα μας επιτρέψουν να αλλάξουμε την όψη αυτών των campus.

Και να ξέρετε ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Αναφέρθηκε και η Υπουργός σε καινούργια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αλλά έχουμε τώρα μία ευκαιρία να τρέξουμε πολύ γρήγορα, και με μεγάλη ταχύτητα να δείξουμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς.

Γιατί, ξέρετε, μερικές φορές μέχρι και ένα ξαναβαμμένο κτήριο, απλά πράγματα, αλλάζουν τελείως την ψυχολογία και τη διάθεση και των φοιτητών και των καθηγητών και πραγματικά έχουμε ένα χρέος όλοι μας να παρέχουμε υποδομές αντάξιες της ποιότητας και των φοιτητών αλλά και των καθηγητών μας.

Οπότε, και πάλι, ευχαριστώ πολύ και αποδέχομαι με χαρά την πρόσκληση να βρεθώ και στην πρυτανεία, αλλά να επισκεφτώ και τα υπόλοιπα πανεπιστήμιά μας, και το ΕΚΠΑ και το Αριστοτέλειο, το οποίο και αυτό έχει μία τόσο σημαντική θέση στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Διότι θυμάμαι μία εμπειρία μου, πριν από αρκετά χρόνια, στην Πανεπιστημιούπολη, όταν και εγώ έπεσα θύμα «επίσκεψης» κουκουλοφόρων και είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία, πριν από αρκετά χρόνια. Αυτά θα τα αφήσουμε πίσω μας πια, οριστικά και αμετάκλητα.

Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές» Θανάσης Γιάνναρης, οι Πρυτάνεις του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο Πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, καθώς και η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.