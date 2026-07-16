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Στην αρχειοθέτηση των υποθέσεων για τους 9 από τους 13 εμπλεκόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ.

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε, ασκώντας κριτική στη στάση της αντιπoλίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

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«13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα.

Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.»

49,5 δις για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας

Σχετικά με την ατζέντα της συνεδρίασης του ΚΥΣΟΙΠ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δις για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας» και εκτίμησε ότι είναι πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027. Κάτι, που όπως είπε, «καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027» εξηγώντας ότι «οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.»