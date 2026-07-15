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Ο ίδιος υπογράμμισε την πρόοδο στην ανάκαμψη της περιοχής μετά τις πυρκαγιές, επισημαίνοντας τη σημασία των έργων υποδομής για την τοπική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στους Ωρεούς, ο πρωθυπουργός διέψευσε τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, τόνισε τον στόχο της κυβέρνησης για την κατάκτηση μιας τρίτης συνεχόμενης αυτοδύναμης θητείας, ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, ο κ.

Μητσοτάκης ενημερώθηκε στο λιμάνι των Ωρεών για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πλωτού ασθενοφόρου του Λιμενικού Σώματος.

Το συγκεκριμένο μέσο διευκολύνει πλέον τις διακομιδές κρίσιμων περιστατικών, ενισχύοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

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Σε εξέλιξη είναι η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βόρεια Εύβοια και πριν από λίγη ώρα μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών στους Ωρεούς. Στον χαιρετισμό του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έγιναν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν από πέντε χρόνια στην περιοχή.

«Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ενώ τόνισε ότι «εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια».

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Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Β. Εύβοια έχει ανακάμψει, έχει πλέον περισσότερο τουρισμό, σημειώνει ανάπτυξη, καταγράφεται μείωση της ανεργίας ενώ έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα των πολιτών.

Παράλληλα έκανε αναφορά και στην εκλογική μάχη επαναλάμβοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, διαψεύδοντας έτσι τα όποια σενάρια για πρόωρες εκλογές, ενώ άφησε αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενους σε πολίτες και πρόσθεσε ότι «εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας». Αυτό που τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ είναι ότι «είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες» και αναφέρθηκε στον στόχο του που δεν είναι άλλος από την «τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Ν.Δ.»

Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοδεία του ήταν το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, εκεί που βρίσκεται η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 ΚΥ που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Φώτη Σερέτη, ξεναγήθηκε από τη Συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Άννα Λουκατζίκου στη νεοσύστατη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, δυναμικότητας έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, η οποία πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην εξυπηρέτηση των νεφροπαθών από την ευρύτερη περιοχή όσο και επισκεπτών.

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«Οι ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε μέχρι τη Χαλκίδα τρεις φορές την εβδομάδα για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, μπορούν πια να το κάνουν εδώ, στον τόπο τους. Και φυσικά, δεν απευθύνεται αυτή η μονάδα μόνο στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στη Βόρεια Εύβοια. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές αιμοκάθαρσης είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορούμε να προσελκύουμε και επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι πάντα αναζητούν αυτές τις μονάδες. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ακόμα λόγος γιατί ένας επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τη Βόρεια Εύβοια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους ανακαινισμένους, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, χώρους του Κέντρου Υγείας και συνομίλησε με γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, στελεχώνεται πλέον με 65 άτομα, με σχεδόν 40 προσλήψεις να έχουν γίνει την τελευταία επταετία. Πέραν των έργων που ήδη υλοποιήθηκαν, υπάρχει μέριμνα για περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού της μονάδας με υπερσύγχρονο μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, μηχάνημα για υπερήχους, ασθενοφόρο και νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

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«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Kαι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα από μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση.».

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας τις δύο Κινητές Μονάδες Υγείας, αιματολογικών και γυναικολογικών εξετάσεων.

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Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος στο Λιμάνι των Ωρεών, το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ και τρεις μήνες και έχει πραγματοποιήσει τρεις διακομιδές περιστατικών υψηλής κρισιμότητας από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη δυνατότητα του πλωτού ασθενοφόρου να επιχειρεί με ασφάλεια ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χάρη στον τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που διαθέτει.

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