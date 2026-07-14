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Τα κυβερνητικά στελέχη επιδιώκουν να παρουσιάσουν το κόμμα αυτό ως συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες πολιτικές αποφάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ασκεί έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, αναδεικνύοντας παράλληλα το κυβερνητικό έργο και τις εξοπλιστικές δράσεις.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην επίτευξη αυτοδυναμίας, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Η κυβερνητική τακτική περιλαμβάνει την επαναφορά του διπόλου Μητσοτάκη-Τσίπρα για τη συσπείρωση του εκλογικού ακροατηρίου ενόψει της κάλπης.

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Ο βασικός αντίπαλος για την κυβέρνηση στην εκλογική μάχη που θα δοθεί, είναι η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού αλλά και με την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου στα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το τελευταίο διάστημα κυβερνητικά στελέχη έχουν ανεβάσει τους τόνους στην κριτική που ασκούν στην ΕΛ.Α.Σ. με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο χθεσινό μπρίφινγκ.

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Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στα όσα δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός για τα F-35 και την πιθανότητα απόκτησης τους από την Τουρκία, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ψεύδεται χωρίς συστολή», ότι «κάνει το άσπρο μαύρο» ενώ ανέδειξε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση των ελληνικών θέσεων στην εξωτερική πολιτική όπως την οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο.

Παράλληλα, με αφορμή και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ., ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για ΣΥΡΙΖΑ Νο 2 καθώς πολλά από τα μέλη είχαν άμεση σχέση με την Κουμουνδούρου.

Πως θα κινηθεί το Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ.

Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι να δείξει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά μία συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Και με κάθε ευκαιρία, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και άλλα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκουν να υπενθυμίσουν πολιτικές της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, όπως την επιβολή σκληρής φορολογίας. Κάτι που, όσο περνά ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις κάλπες, θα γίνεται και εντονότερα από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ενώ θα ακούγεται περισσότερο το δίλημμα Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας.

Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να απαντά σκληρά στον πρώην πρωθυπουργό. Αυτή η τακτική του σκληρού ροκ και η επαναφορά στο δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας, εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία για τη συσπείρωση του εκλογικού της ακροατηρίου.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας και η έμφαση στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες

Βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η άνοδος των δημοσκοπικών επιδόσεων και σε συνδυασμό με την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου -για το οποίο δίνεται μεγάλη βαρύτητα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της υλοποίησης των κυβερνητικών εξαγγελιών- αλλά και με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης τον χαρακτήρισε ως ρεαλιστικό στόχο τονίζοντας ότι «τεκμήριο αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας».

Το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση στην κοινωνία είναι ότι «αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα» και για αυτό και η προσοχή στον σχεδιασμό για το «πακέτο» της ΔΕΘ καθώς και στη λήψη άμεσων μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εστιάζεται στην αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, με πρώτο την ακρίβεια.