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Οι τελικές εξαγγελίες θα εστιάσουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικονομικά ευάλωτων πολιτών, ενώ το τελικό ποσό εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, προωθώντας έργα υποδομής όπως ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι για να συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία και να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση.

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Όσο προχωρά το καλοκαίρι εντείνονται οι ρυθμοί προετοιμασίας του κυβερνητικού επιτελείου για την ολοκλήρωση του «πακέτου» της ΔΕΘ που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κυμαίνονται μεταξύ των 1,5 και των 2 δισ. ευρώ.

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Το ακριβές διαθέσιμο ποσό καθώς θα καθορισθεί σε σημαντικό βαθμό και από τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως από αυτές στη Μέση Ανατολή. Ήδη, μετά την πρόσφατη αναζωπύρωση της έντασης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου. Οπότε το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας ενώ δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο και στις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Σε κάθε περίπτωση το φετινό «πακέτο» της ΔΕΘ θα στοχεύσει κυρίως στους μικρομεσαίους καθώς ήδη το έχουν προαναγγείλει υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό σημαίνει ότι μελετώνται μέτρα που θα στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να εξασφαλισθούν πόροι για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων πολιτών, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι βλέπουν τις αυξήσεις που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια να «εξαφανίζονται» από την ακρίβεια.

Σχετικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ένα ρεαλιστικό σενάριο για τη στήριξη της είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση της προκαταβολής φόρου ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες σημειακές παρεμβάσεις στη φορολογία.

Οι τελικές αποφάσεις, τόσο για τις εισηγήσεις που θα κάνει το οικονομικό επιτελείο όσο και αυτές που θα προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ληφθούν σε περίπου ένα μήνα.

Έμφαση στην προσπάθεια βελτίωσης της ζωής των πολιτών

«Κρατάμε, λοιπόν, τα θετικά αποτελέσματα, ξέρουμε καλά τις δυσκολίες που ακόμα υπάρχουν και συνεχίζουμε τη δουλειά χωρίς να επαναπαυόμαστε», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε τη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας έτσι την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει να εστιάζει στην εφαρμογή πολιτικών που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για ορατά αποτελέσματα έτσι ώστε να αυξήσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της παράταξης, κυρίως μέσω της επιστροφής στη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρων που σήμερα εμφανίζονται να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα.

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Όπως εξάλλου έχει δηλώσει, «αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα». Και ένα από αυτά που έχει υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αττικής είναι το κυκλοφοριακό.

Με στόχο λοιπόν τη βελτίωση των συνθηκών στους δρόμους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σήμερα στην τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη μεγάλη παρέμβαση στην πρωτεύουσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μποτιλιάρισμα στους δρόμους και να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης των πολιτών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές όπως είναι του Πειραιά, της Δυτικής Αττικής και της ευρύτερης του Θριάσου Πεδίου. Παράλληλα, αναμένεται να εξυπηρετήσει καλύτερα τη μεταφορά εμπορευμάτων από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας προς όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

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Στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός για τη Συμμαχία των Προθύμων για την Ουκρανία

Αμέσως μετά την τελετή υπογραφής σύμβασης για τον νέο κόμβο στην Αττική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Αυτό το σχήμα έχει υπογραμμίσει την υποστήριξη του στο Κίεβο και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και έχει αναδείξει την ανάγκη μίας ειρηνευτικής συμφωνίας με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.

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