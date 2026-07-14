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Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δηλώνει ευγνώμων για την εμπειρία, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπήρξαν μεταξύ των συντελεστών σχετικά με τη θεματολογία.

Ο παρουσιαστής αφήνει να εννοηθεί πως δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με την ίδια ομάδα, καθώς η εκπομπή απέχει από τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αναφέρεται στην επίδραση της πατρότητας στη ζωή του, η οποία τον βοήθησε να αποκτήσει ένα νέο αίσθημα ευθύνης.

Ο ίδιος αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής στην ενεργό πολιτική, χαρακτηρίζοντας την προηγούμενη εμπειρία του στα έδρανα της Βουλής ως μια προσωπική αποτυχία.

Τέλος, σχολιάζει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρμόζει επιδέξια τη στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε» απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

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Τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι η «Κοινωνία Άνω Κάτω» παίρνει το πράσινο φως από το OPEN για την επόμενη σεζόν, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στη HuffPost, αποκαλύπτε και περιγράφει τα συναισθήματά του για τους συνεργάτες του.

«Αφήνουμε στην άκρη ότι κάποιοι στην αρχή της χρονιάς αυτή την εκπομπή κάποιοι την είχαν ξεγραμμένη. Αφήνουμε στην άκρη ότι πολλά χαρακτηριστικά της ήταν έξω από τα νερά μου. Αφήνουμε στην άκρη ότι “νουμερικά” αυτή η εκπομπή στάθηκε αξιοπρεπέστατα» ομολογεί με ειλικρίνει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος από τον καναπέ της μεζονέτας που μένει με την οικογένειά του στον Διόνυσο. «Το βασικό για μένα είναι ότι πήρα ξανά τα πατήματά μου στον χώρο που τόσο αγαπώ και άρχισα πάλι να ονειρεύομαι μέσα από αυτή την εκπομπή».

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Ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Τάσος Ντούγκας.

«Δεν συμφωνούσαμε πάντα για τον γενικό χαρακτήρα και τη γενική κατεύθυνση αυτής της εκπομπής. Υπήρξε αρκετός κόσμος που θεωρούσε ότι αυτή η εμπομπή φέρει την προσωπική μου σφραγίδα. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο πιο ψευδές.

«Σε όλες τις εκπομπές υπάρχουν εντάσεις στα παρασκήνια. Δεν είχαμε ποτέ φωνές, ξεκατινιάσματα, μαλλιοτραβήγματα. Υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι ήταν αυτή η εκπομπή και πού έπρεπε να πάει».

Θα ήθελε να συνεχίσει με την ίδια ομάδα; «Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό» απαντάει αρχικά, στη συνέχεια όμως αφήνει να εννοηθεί ότι δεν είναι κάτι που επιθυμεί. «Η εκπομπή “Κοινωνία Άνω Κάτω”, για την οποία νιώθω ευγνώμων απέχει από την εκπομπή που θα ήθελα ιδανικά να υπηρετώ διότι θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσα να υπηρετήσω πολύ καλύτερα».

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Σε κανέναν από τους συντελεστές αυτής της εκπομπής δεν αισθάνθηκα ότι βρήκα την αδελφή ψυχή μου»

«Στη δουλειά δεν είμαστε για να κάνουμε φίλους» υποστηρίζει -με γλαφυρά παραδείγματα- ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. «Μερικές φορές νομίζω ότι ζω σε μια κινηματογραφική ταινία με πολλά παράλληλα σύμπαντα. Που νομίζεις ότι είσαι κάπου αλλά στην πραγματικότητα δεν είσαι».

Πόσο ταυτίζεται ιδεολογικά με τη σύζυγό του, Ελένη Καρβελά; «Η Ελένη είναι πιο σκληρή από μένα» παραδέχεται. «Εγώ έχω και ορισμένα φιλελεύθερα χαρακτηριστικά στη σκέψη μου. Η Ελένη είναι σκληρή ενθοσυντηρητικοί. Δεν είμαστε ανθρωποφάγοι».

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Ελένη Καρβελά παντρεύτηκαν στις 6/7/2019 στη Νάξο.

Πότε διαφώνησε τελευταία φορά μαζί της: «Ούτε που θυμάμαι. Κλείσαμε 7 χρόνια γάμου, είμαστε πάνω από 10 χρόνια μαζί. Αν τη ρωτήσεις θα σου πει ότι μία φορά της έχω μιλήσει άσχημα. Τι της είπα; “Ασε μας ρε Ελένη!”. Έκανε τρεις μέρες να συνέλθει. Δεν κάνω πλάκα. Δεν μας αρέσουν οι εντάσεις».

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«Ναι, η πατρότητα με άλλαξε. Ευτυχώς. Όταν είσαι μόνος σου και δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν, σκορπάς ένα νόμισμα το οποίο δεν το έχεις περί πολλού. Την ευθύνη. Είναι γλυκό- και όχι καταπιεστικό- αυτό το καινούριο αντανακλαστικό, να βάζεις το παιδί σου τελευταίο».

Θα φανταζόταν ξανά τον εαυτό του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στα έδρανα της Βουλής; «Με την πολιτική ταλαιπωρήθηκα αρκετά και έφυγα με την ουρά στα σκέλια και δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το πω. Πρέπει να είμαστε έντιμοι με τις αποτυχίες μας». Ευτυχώς για εκείνον, όπως λέει, οι δημοσιογραφικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες πάνε τόσο καλά που δεν έχει καμία ανάγκη, ούτε προφανώς τον χρόνο, να κατέβει ξανά στην αρένα της πολιτικής.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος παραδέχεται ότι η επιστροφή στην Πολιτική δεν βρίσκεται στα σχέδιά του.

Τι προβλέπει για τις επόμενες εκλογές; «Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να τους κατεβάσει όλους στο παιχνίδι. Κατέβασε την Καρυστιανού και ήδη η Καρυστιανού στραπατσάρεται. Κατέβασε τον Τσίπρα και ήδη ο Τσίπρας κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία γιατί συσπειρώνει τους Νεοδημοκράτες. Θέλει να κατεβάσει τον Σαμαρά γρήγορα για τον φθείρει. Κανείς δεν έχει παίξει το “διαίρει και βασίλευε” στα αριστερά και στα δεξιά πιο αριστοτεχνικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

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