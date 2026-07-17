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Έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της αλλά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αγωνίστηκε η Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 με την Αλίσια Παρκς.

Δίπλα της και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που παρακολούθησε τον αγώνα από το box της δίπλα στους προπονητές της.

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Στις εξέδρες όμως, τα βλέμματα τράβηξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, που βρέθηκαν στις εξέδρες για να στηρίξουν την αγαπημένη του γιού τους, αλλά και η μητέρα της Αγγελική Κανελλοπούλου, μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη.

Η παρουσία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή εξηγείται από τη στενή τους σχέση, καθώς η Μαρία Σάκκαρη είναι νονά του γιου του.

Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε την είδηση ότι ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να διακόψει την καριέρα της άμεσα για να δημιουργήσει οικογένεια.