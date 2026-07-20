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Αρκετά στελέχη εξέφρασαν ενστάσεις για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας την ανάγκη για θωράκιση του κοινοβουλευτικού ρόλου έναντι των διώξεων.

Ορισμένοι βουλευτές, των οποίων οι υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν, κατήγγειλαν τον δημόσιο διασυρμό τους, ενώ άλλοι επεσήμαναν θεσμικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία άσκησης των διώξεων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε το θέμα του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, δηλώνοντας πως δεν διαφαίνεται διάθεση για αυστηροποίηση των σχετικών διατάξεων στην παρούσα φάση.

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Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, τον λόγο πήραν βουλευτές του κόμματος με αρκετούς από αυτούς να ήταν μεταξύ όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά που τελικά δεν υπήρξε συνέχεια καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχειοθέτησε τις περιπτώσεις που τους αφορούσαν.

Ο πρώτος που μίλησε ήταν ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι λόγω της εμπλοκής του ονόματος του στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. «Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχτηκε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε: ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι που φτάνει ο βουλευτής, ποια είναι η αρμοδιότητά του», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες και συνέχισε:

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«Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε ένα πολίτη για ένα ζήτημα είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ο ρόλος του βουλευτή»

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε επίσης και στην αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών λέγοντας: «Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο; Σκεφτείτε πού βρισκόμαστε το 2019, πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη.»

Ο Νότης Μηταράκης που επανήλθε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε: «Ναι στη διεθνή συνεργασία, ναι στο διεθνές δίκαιο, αλλά με σεβασμό στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και του Συντάγματος της χώρας»

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε: «Η έννοια της παράταξης δεν περιλαμβάνει μόνο την έννοια της συνέχειας αλλά και της αλληλεγγύης, είναι άλλοι τέσσερις συνάδερφοι που θα πρέπει να είμαστε πολιτικά και ηθικά δίπλα τους, γιατί βάλλεται η ίδια η παράταξη.

Αρχειοθετήθηκαν, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συνεργάτες μου, αλλά και οι δύο παραγωγοί, και διασυρθήκαμε επί μήνες για κάτι το οποίο δεν ήταν μεμπτό».

Ο Χρήστος Μπουκώρος, η δίωξη του οποίου συνεχίζεται σημείωσε ότι «έξι ημέρες μετά το δελτίο τύπου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, εκδίδεται δελτίο τύπου και δεν έχουν λάβει κατηγορητήριο οι ελεγχόμενοι. Με ρωτάνε γιατί κατηγορείστε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αυτό είναι ευθεία βολή κατά δικαιωμάτων του οποιουδήποτε» και πρόσθεσε ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη, όπως είχε ζητήσει από την αρχή.

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Ο Μάκης Βορίδης έδωσε «συγχαρητήρια για τους συναδέλφους που απηλλάγησαν αυτονοήτως, για τους επόμενους τέσσερις συναδέλφους είναι απαράδεκτες οι διώξεις και θα πέσουν» ενώ μίλησε για τα ποσά για τα οποία κατηγορούνται οι άλλοι τέσσερις βουλευτές ενώ άφησε αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Έχουμε μια άθλια αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Και εδώ γεννιέται ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα», είπε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Γιώργος Βλάχος στην τοποθέτηση του έκανε αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού λέγοντας ότι είναι αντίθετος και στο θέμα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είναι σαφές ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι

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Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε», είπε -όπως αναφέρουν πηγές από τη ΝΔ- ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος.