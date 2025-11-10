Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι φανατικοί των όπλων, κυρίως ακροδεξιοί Ιταλοί, φέρεται να πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά για να συμμετέχουν ως «τουρίστες-ελεύθεροι σκοπευτές» στην πολιορκία του Σαράγεβο (1993-1995), σκοτώνοντας Βόσνιους αμάχους «για πλάκα».

Οι εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ειδεχθή κίνητρα.

Σύμφωνα με τις ιταλικές εφημερίδες Il Giorno και la Repubblica, οι δράστες πλήρωναν σερβικές πολιτοφυλακές που δρούσαν υπό τον έλεγχο του Ράντοβαν Κάρατζιτς για να τους επιτρέψουν να πυροβολούν πολίτες από τους λόφους γύρω από το Σαράγεβο.

Οι πρώτες πληροφορίες προέρχονται από καταγγελία του δημοσιογράφου Έτσιο Γκαβατσένι, ο οποίος συγκέντρωσε μαρτυρίες και στοιχεία από τη βόρεια Ιταλία, καθώς και υλικό από το ντοκιμαντέρ Sarajevo Safari (2022).

Οι «τουρίστες του πολέμου» φέρεται να ταξίδευαν από την Τεργέστη προς τη Βοσνία, ενώ υπήρχε μέχρι και «τιμοκατάλογος» για τα θύματα: τα παιδιά θεωρούνταν πιο «ακριβά», ενώ οι ηλικιωμένοι σκοτώνονταν δωρεάν. Οι έρευνες δείχνουν πιθανή εμπλοκή της σερβικής μυστικής υπηρεσίας, με τη συνδρομή της πρώην εταιρείας Aviogenex.

Μάρτυρες της εποχής, όπως ο Αμερικανός εθελοντής Τζον Τζόρνταν, έχουν καταθέσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι είδαν ξένους, κακώς εξοπλισμένους και άπειρους, να συνοδεύονται από Σέρβους στρατιώτες, επιβεβαιώνοντας τη δράση αυτών των «σκοπευτών-τουριστών».

