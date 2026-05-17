Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκαν στην Μόντενα τους πολίτες που τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο, ενώ ο άνδρας που μπλόκαρε τον δράστη της παράσυρσης, συγκλονίζει με την περιγραφή των όσων έζησε.

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε την λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», δήλωσε ο Luca Signorelli, ο άνθρωπος που πρώτος κατάφερε να μπλοκάρει τον δράστη το απόγευμα του Σαββάτου (16/5).

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Massimo Mezzetti, ανέφερε πως ο Salim El Koundri, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης, παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας από το 2022 έως το 2024. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής».

Cet homme héroïque a arrêté, Salim El Koudri, le "terroriste" à la voiture bélier de Modène, qui a tenté, en plus, de le poignarder: hommage au courage ! pic.twitter.com/LbEHicPcuq May 17, 2026

Ο 31χρονος δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της «διάπραξης σφαγής», όπως προβλέπει ο ιταλικός ποινικός κώδικας.

Ο Massimo Mezzetti τόνισε ακόμη ότι από τους τέσσερις πολίτες που ακινητοποίησαν τον δράστη, οι δύο ήταν αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στην Ιταλία και κατάγονται από την Αίγυπτο, ζητώντας να αποφευχθούν γενικεύσεις και πολιτικές εργαλειοποιήσεις της υπόθεσης.

Από τους οκτώ τραυματίες, δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας 55 ετών που βρίσκεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της πόλης. Παράλληλα, δύο γυναίκες —μια Γερμανίδα και μία γυναίκα από την Πολωνία— φέρουν πολλαπλά τραύματα και υποβλήθηκαν σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ανέβαλε επίσκεψη στην Κύπρο η Μελόνι

Την ίδια στιγμή, προγραμματισμένη σημερινή επίσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στην Κύπρο αναβλήθηκε, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία μετά από σοβαρό περιστατικό στη Μόντενα, όπου όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η απόφαση ελήφθη λόγω των εξελίξεων και της ανάγκης παρουσίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού στη χώρα της.

Η επίσκεψή της στην Κύπρο θα μετατεθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα καθοριστεί έπειτα από συνεννόηση των δύο πλευρών, ενώ η Λευκωσία υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων με την Ιταλία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και περιφερειακού συντονισμού.

Όσον αφορά τον δράστη της παράσυρσης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, διαθέτει ιταλική υπηκοότητα και είναι μαροκινής καταγωγής. Σπούδασε οικονομικά στην Ιταλία και στο παρελθόν είχε λάβει θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να διαθέτει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Οι εισαγγελικές αρχές, που έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, καλούνται πλέον να διαπιστώσουν τι οδήγησε στη σοκαριστική και ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματός του, με το οποίο τραυμάτισε επτά πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και στη συνέχεια ακόμη έναν περαστικό που επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο προσπαθώντας να διαφύγει.

