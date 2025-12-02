Η ίδια η περιγραφή της υπόθεσης μοιάζει αδιανόητη: ένα 13χρονο αγόρι εκτελεί μόνο του τον άνθρωπο που είχε σκοτώσει 13 μέλη της οικογένειάς του, καθώς οι συγγενείς αρνήθηκαν κάθε ενδεχόμενο συμφιλίωσης. Η ποινή εφαρμόστηκε δημόσια, μέσα σε στάδιο γεμάτο με δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Κι όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα στο Αφγανιστάν υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε ένοχο τον δράστη, ονόματι Μανγκάλ, για τη δολοφονία 13 συγγενών του εφήβου, ανάμεσά τους παιδιά και τρεις γυναίκες. Ο Μανγκάλ είχε καταδικαστεί μαζί με συνεργούς για εισβολή σε σπίτι στην επαρχία Χοστ τον Ιανουάριο του 2025 και για τη δολοφονία των μελών της οικογένειας με πυροβολισμούς.

Η θανατική ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα επικυρώθηκε τόσο από το εφετείο όσο και από το Ανώτατο Δικαστήριο και τελικά εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Αφγανιστάν, Χιμπατουλάχ Ακούντζαντα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν μια αυστηρή εκδοχή του νόμου της Σαρίας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δημόσιες εκτελέσεις στο πλαίσιο του Κισάς, της πρακτικής των αντιποίνων, δηλαδή της αρχής «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Το 13χρονο αγόρι πυροβόλησε τρεις φορές τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε περίπου 80.000 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο της πόλης Χοστ. Το πλήθος φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»), ενώ οι Αρχές είχαν καλέσει επίσημα τους πολίτες να παρακολουθήσουν την εκτέλεση. Η οικογένεια του αγοριού είχε απορρίψει την πρόταση των Ταλιμπάν να συγχωρήσει τον καταδικασμένο.

Με πληροφορίες από Daily Mail