Σοκ και έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην πολιτεία του Τέξας η υπόθεση της δολοφονίας της 7χρονης Athena Strand τον Νοέμβριο του 2022, με κατηγορούμενο τον τότε οδηγό της FedEx, Tanner Horner.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης στο δικαστήριο, προβλήθηκε υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών, στο οποίο ο Horner εμφανίζεται να ομολογεί ψυχρά την πράξη του, δηλώνοντας ότι σκότωσε το παιδί και στη συνέχεια «πέταξε» τη σορό. Στα ίδια πλάνα, αστυνομικοί ερευνούν το σπίτι του, ενώ ο ίδιος είχε αρχικά ισχυριστεί –κάτι που αργότερα καταρρίφθηκε– ότι το κορίτσι δεν ήταν ζωντανό όταν το μετέφερε στο όχημα.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος υπέδειξε στις αρχές δασική περιοχή όπου εγκατέλειψε το σώμα της ανήλικης, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν θυμόταν το ακριβές σημείο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απλώς την πέταξα εκεί μέσα».

Σε προηγούμενη διαδικασία, παρουσιάστηκε φωτογραφία που δείχνει τη μικρή Athena μέσα στο φορτηγό του Horner πριν από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την απήγαγε την ώρα που έκανε παράδοση στο σπίτι της, μεταφέροντας χριστουγεννιάτικο δώρο με κούκλες Barbie.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης, ο ίδιος υποστήριξε ότι τη χτύπησε κατά λάθος με το όχημά του και, σε κατάσταση πανικού, την έβαλε στο βαν. Αν και, όπως είπε, δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε να ενημερώσει τον πατέρα της και τελικά τη σκότωσε.

NEW: FedEx driver who is accused of abducting and strangling a seven-year-old girl, puts his face in his hand as a photo is displayed of him driving her to her death.



7-year-old Athena Strand was seen standing behind Tanner Horner in his FedEx truck.



Στο δικαστήριο ακούστηκαν και ηχητικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές του παιδιού, με τον εισαγγελέα να δηλώνει: «Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», προσθέτοντας πως το κορίτσι «πάλεψε με τη δύναμη εκατό ανδρών».

Παράλληλα, έγινε λόγος για ενδείξεις πιθανής σεξουαλικής επίθεσης, με τον εισαγγελέα να αναφέρει: «Έχουμε DNA. Όχι μόνο έχουμε το αρχικό DNA από την Athena που έχει το DNA του Tanner Horner κάτω από τα νύχια της. Έχουμε επίσης το DNA του Tanner Horner σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει DNA σε ένα 7χρονο κορίτσι».

Απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί ατυχήματος, ο ίδιος τον χαρακτήρισε «απόλυτο ψέμα», σημειώνοντας ότι το παιδί δεν ήταν τραυματισμένο, ενώ αποκάλυψε ότι ο δράστης της είπε: «Μην φωνάζεις αλλιώς θα σε πληγώσω».

Ο εισαγγελέας έκανε επίσης λόγο για σχέδιο εκ των προτέρων, αναφέροντας: «Θα σας δείξουμε τι έκανε ο Tanner Horner για να προετοιμαστεί για αυτό – κάλυψε την κάμερα, έστησε το όλο θέμα… Και πάλι, προετοιμασία, σχεδιασμός».

Ο Horner έχει δηλώσει ένοχος για ανθρωποκτονία παιδιού κάτω των 10 ετών και απαγωγή, αντιμετωπίζοντας είτε τη θανατική ποινή είτε ισόβια κάθειρξη. Η υπεράσπιση, αν και αναγνώρισε τα «συντριπτικά» στοιχεία, ζήτησε ισόβια, επικαλούμενη προβλήματα υγείας και δύσκολο υπόβαθρο.