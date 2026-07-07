Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έντονη βροχόπτωση προκάλεσε τη μερική κατάρρευση της οροφής σε πολυκατάστημα στο Νιου Τζέρσεϊ το πρωί της Δευτέρας.

Στο κτίριο βρίσκονταν είκοσι επτά άτομα κατά τη στιγμή του περιστατικού, ενώ δύο εξ αυτών εγκλωβίστηκαν προσωρινά στα συντρίμμια.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι εξήλθαν με ασφάλεια από τον χώρο του καταστήματος και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το συμβάν.

Αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να συντονίσουν την επιχείρηση και να διασφαλίσουν την περιοχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Δευτέρα 7 Ιουίου το Νιου Τζέρσεϊ οδήγησε στη μερική κατάρρευση της οροφής ενός μεγάλου πολυκαταστήματος, την ώρα που στο εσωτερικό του βρίσκονταν 27 άτομα.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί, στο κατάστημα BJ’s Wholesale Club, στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, προσωπικό από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μόνμαουθ, καθώς και συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφεραν οι αρχές, τη στιγμή της κατάρρευσης δύο άτομα εγκλωβίστηκαν μερικώς κάτω από τα συντρίμμια. Ωστόσο, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν χωρίς βοήθεια και να εξέλθουν με ασφάλεια από το κτίριο.

WILD FOOTAGE: Security camera footage captures the moment the roof collapsed inside a BJ’s Wholesale store in New Jersey. No injuries were reported. https://t.co/RB6EDbp6tD pic.twitter.com/nIqfm9N1hg July 6, 2026

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες», δήλωσε ο σερίφης Σον Γκόλντεν. Παράλληλα, εξήρε την άμεση ανταπόκριση των διασωστικών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι, παρά τις πλημμύρες και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ότι οι 27 άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα ήταν ασφαλείς.

Από την κατάρρευση της οροφής δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η εταιρεία BJ’s Wholesale Club, με έδρα το Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης, δεν προχώρησε άμεσα σε κάποια δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

Scary & unfortunate incident in New Jersey today!Partial roof collapse at BJ’s Wholesale Club in Oakhurst (Ocean Township) around 11:16 a.m. amid heavy rains and storms. A large section of the roof caved in, but all 27 people inside escaped safely — no injuries reported! Two were… pic.twitter.com/NFVje7HU92 — Honest Critics (@ManchiManus) July 6, 2026

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ περισσότεροι από 60 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονταν υπό προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από NBC News