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Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Σον Πεν ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να βγάλει ξανά selfie με θαυμαστές, ακόμη και σε ακραίες ή φορτισμένες ανθρώπινες περιστάσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τις περισσότερες δημόσιες εκδηλώσεις.

Μιλώντας στο Tribeca Festival στη Νέα Υόρκη, ο Σον Πεν αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τη δημοσιότητα και τις δημόσιες εμφανίσεις, εκφράζοντας έντονη ενόχληση για την κουλτούρα των selfies. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι έχει αποφασίσει οριστικά να μην συμμετέχει ξανά σε τελετές βραβείων ή μεγάλες εκδηλώσεις, καθώς, όπως είπε, του προκαλούν έντονο άγχος και δυσφορία λόγω του μεγάλου πλήθους.

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Ο ίδιος περιέγραψε ότι αισθάνεται «κοινωνική δυσφορία» σε χώρους με πολλούς ανθρώπους, σημειώνοντας πως έχει δεσμευτεί να αποφεύγει συγκεντρώσεις με πάνω από οκτώ άτομα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εμπειρία του στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με συνεχή αιτήματα για φωτογραφίες και selfies, κάτι που τον έκανε να αναθεωρήσει τη στάση του.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο ηθοποιός υποστήριξε πως η πρακτική των selfies δεν είναι ωφέλιμη για κανέναν, περιγράφοντάς την ως μια διαδικασία που «ρουφάει την ψυχή». Μάλιστα, προχώρησε σε μια ακραία, όπως χαρακτηρίστηκε, διατύπωση, λέγοντας ότι η απάντησή του θα είναι αρνητική ακόμη και σε περιπτώσεις έντονα φορτισμένες συναισθηματικά, προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερή του θέση.

Παρά τις δηλώσεις του, ο Σον Πεν έσπευσε να διευκρινίσει ότι η στάση του δεν πηγάζει από περιφρόνηση προς τους θαυμαστές ή τον χώρο του Χόλιγουντ. Αντίθετα, όπως τόνισε, πρόκειται για μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται με την ανάγκη του να προστατεύσει την ψυχική του υγεία και να περιορίσει την έκθεσή του σε καταστάσεις που του προκαλούν έντονη πίεση.

Η τοποθέτησή του έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της ψυχαγωγίας, με αρκετούς να σχολιάζουν το κατά πόσο μια τέτοια απόλυτη στάση μπορεί να σταθεί στη σημερινή εποχή της διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ σταρ και κοινού.