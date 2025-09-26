Συμπρωταγωνιστεί με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην πιο συζητημένη -μέχρι τώρα, τουλάχιστον- ταινία της χρονιάς, το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, όπου υποδύεται τον συνταγματάρχη Steven J. Lockjaw έναν αδίστακτο υπέρμαχο της λευκής υπεροχής, ο οποίος είναι αποφασισμένος να εντοπίσει τους πρώην επαναστάτες (Ντι Κάπριο και Τεγιάνα Τέιλορ) που του ξέφυγαν πριν από 16 χρόνια.

Βραβευμένος με δύο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Σκοτεινό Ποτάμι», σε σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ και «Milk» του Γκας Βαν Σαντ, ο 65χρονος Σον Πεν δηλώνει έτοιμος να περάσει ξανά πίσω από την κάμερα.

Σε συνέντευξη του στο Vanity Fair, ο 65χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει υπογράψει τη σκηνοθεσία σε μερικές καλές ταινίες («Ταξίδι στην Άγρια Φύση», «Η Υπόσχεση» με τον Τζακ Νίκολσον), και άλλες όχι ιδιαίτερα («The Last Face» και «Flag Day»), ανακοίνωσε ότι μετά την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον θα κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική προκειμένου να επικεντρωθεί στη σκηνοθεσία και ότι έχει ήδη επιλέξει τον ιδανικό πρωταγωνιστή για την νέα ταινία του. Ποιος είναι; Ο Τομ Χάρντι.

Ο Σον Πεν δεν αποκάλυψε την υπόθεση, ούτε τον τίτλο, είπε ωστόσο ότι τα γυρίσματα θα αρχίσουν το επόμενο καλοκαίρι, καθώς ο Βρετανός ηθοποιός είναι απασχολημένος αυτή τη περίοδο με τη σειρά «MobLand» του Γκάι Ρίτσι για το Paramount+. Αναμένουμε τα νεότερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από worldofreel