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Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας με τίτλο «Whalefall» σε σκηνοθεσία Μπράιαν Ντάφιλντ, που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ντάνιελ Κράους.

Ο Όστιν Άμπραμς έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και υποδύεται ένα νεαρό δύτη ο οποίος αναζητά τα λείψανα του πατέρα του στη θάλασσα.

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Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «κατά τη διάρκεια της κατάδυσής του, μία φάλαινα 60 τόνων και 24 μέτρων μήκους καταπίνει τον πρωταγωνιστή. Παγιδευμένος μέσα στο σώμα του τεράστιου θαλάσσιου θηλαστικού, διαθέτει μόλις μία ώρα μέχρι να εξαντληθεί το οξυγόνο του και να επιχειρήσει να δραπετεύσει. Μπορεί αρχικά να φαίνεται πως εγκαταλείπει κάθε ελπίδα επιβίωσης, ο νεαρός άνδρας όμως βρίσκει απρόσμενα έναν νέο λόγο να συνεχίσει να ζει μέσα στο πιο επικίνδυνο και απίθανο περιβάλλον».

Στο καστ είναι επίσης, οι Τζος Μπρόλιν, Ελίζαμπεθ Σου και Τζον Ορτίζ, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο ίδιος ο Ντάφιλντ με τον Κράους, του οποίου το μυθιστόρημα «Angel Down» τιμήθηκε με το Βραβείο Πούλιτζερ Μυθοπλασίας το 2026.

Ο Ντάφιλντ αποκάλυψε ότι έμαθε για το βιβλίο μέσω Twitter, όταν ο Κράους ανακοίνωσε τη συμφωνία έκδοσής του και δημοσίευσε μια σύντομη περιγραφή της ιστορίας. Έχοντας εντυπωσιαστεί από την ιδέα, επικοινώνησε προσωπικά με τον συγγραφέα ζητώντας τα δικαιώματα.

Όπως περιέγραψε, διάβασε το βιβλίο αμέσως μόλις το έλαβε. «Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι πρέπει να το διαβάσω εκείνο το βράδυ για να καταλάβει ότι σοβαρολογώ για αυτό το εγχείρημα, αλλά παράλληλα να δω αν όντως είναι καλό. Και ήταν απίστευτο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι σκηνές κάτω από το νερό γυρίστηκαν μέσα σε μία ειδικά κατασκευασμένη δεξαμενή, ένα κινηματογραφικό εγχείρημα το οποίο εξ αρχής, θεωρήθηκε αρκετά απαιτητικό. Γι’ αυτό και δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια, χωρίς όμως να χαθεί η αίσθηση έντασης και ρεαλισμού για τις ανάγκες της ιστορίας.

«Όλοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για μια πολύ δύσκολη σκηνική κατασκευή και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί την αμεσότητα και τη δυναμική που θέλαμε», δήλωσε ο Ντάφιλντ. «Όταν βλέπω το αποτέλεσμα, βλέπω την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά όλων».

Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι σε ορισμένες σκηνές χρησιμοποιήθηκαν κασκαντέρ ή ψηφιακά εφέ, ο Όστιν Άμπραμς πραγματοποίησε ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος των επικίνδυνων σκηνών. «Του έλεγα: ”Θα σκοτωθείς! Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να κάνεις τέτοια πράγματα!”», είπε χαρακτηριστικά. «Όμως ήταν τόσο αφοσιωμένος όσο κι εμείς σε αυτό που όλοι πιστεύαμε: ότι ο κόσμος πηγαίνει στον κινηματογράφο για να ζήσει εμπειρίες».

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Το «Whalefall» από την 20th Century Studios, θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 15 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety

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